評審：創意十足完整性高  「瑯琊榜短視頻大賽」結果出爐   

（台灣英文新聞/ 娛樂組 綜合報導）由台灣始祖鳥互動娛樂股份有限公司主辦，數位力文化傳媒有限公司協辦，銘傳大學、台灣新傳媒文化發展協會承辦的《瑯琊榜3D – 風起長林》校園短視頻大賽6月15日圓滿落幕，為期1個月的比賽，來各大專院校學生的投稿作品如雪片般飛來，經各界專業評審討論票選出本次競賽優勝前3名，與佳作7名，並於6月29日由始祖鳥互動娛樂舉辦頒獎典禮。

本次活動超過50組以上的學生團體參賽，每份作品都由3位評審，銘傳大學新聞學系副教授陳郁宜、始祖鳥互動娛樂有限公司執行長錢幽蘭、大王映畫導演曾子俊親自一一觀看，並針對每部影片的創意發想、作品拍攝完成度、產品行銷宣傳面等各點進行多次討論。最終選出了包含優勝3名、佳作7名的影音作品。

活動舉辦方始祖鳥互動娛樂表示，透過本次參賽作品，看到同學結合課堂所學，結合實際遊戲產品，創意十足，對於能創造出如此令人驕傲的作品，相信也是參賽同學大學生涯中，一個有意義的紀念里程碑。

身為評審之一的曾子俊導演，對於能受邀擔任專業評審感到十分榮幸，他表示，許多短片的完整度都相當的高，在創意的呈現或是說故事的表達技巧也很不錯。他鼓勵學生們下次可以試著加強影片轉場、產品連結性、整體節奏感三個細節，將使影片更細膩，也更能打動人心。

所有競賽得獎影片皆可在台灣始祖鳥互動娛樂Youtube影音頻道上觀看。

本次競賽得獎名單及連結如下：

優勝第一名：【瑯琊榜之風起長林-家庭版】

優勝第二名：【瑯琊榜3D-前世今生】

優勝第三名：【瑯琊榜3D-瑯頭2 】

佳作：【瑯琊榜3D - 致青春，面對霸凌無所畏懼！】

佳作：【瑯琊榜3D - 小心我打爆你奶奶的爺爺的奶奶】

佳作：【瑯琊榜3D遊戲特色打油詩】

佳作：【瑯琊榜3D - 風起長林之誰才是瑯琊榜上武林高手 】

佳作：【瑯琊榜3D -夏·遊】

《瑯琊榜 3D - 風起長林》校園短視頻大賽 得獎作品精華片段剪輯