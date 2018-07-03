非法移民孩童與父母分離　美醫生警示不利其身心健康發展

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）美國川普政府自5月實施「零容忍」政策，將美墨邊界的非法移民起訴，並以保護兒童為由隔離偷渡父母及他們的小孩，而這些孩童正飽受與父母分離之苦。一個月以來，川普政府飽受批評，先撇開討論這個政策的良窳，一群美國紐約醫師提供非法移民孩童免費心理諮詢、或疾病治療，要讓他們在異鄉感受到愛。

「這些孩童來到美國時，身上沒帶什麼東西，當他們被強迫與父母分離時，一隻泰迪熊或一些禮物，也許能給他們一點心理慰藉。」北布朗克斯中心醫院兒科急診服務主任達倫克夫曼博士（Dr. Daran Kaufman）說道。

時代雜誌（TIME）報導，在紐約市的幾所醫院收治至少12名非法移民孩童，這些孩童被迫與父母分開，出現創傷和壓力相關疾病，包括氣喘、鏈球菌性喉炎、便秘等，其中一名孩童在與母親分開後產生自殺念頭，出現憂鬱症病兆。

這些日子以來，紐約市和國內醫療保健專業人士呼籲政府重視兒童的身心健康，而多個醫療團體已經公開反對白宮強行拆散非法移民家庭的作法。

在社會輿論一片反對下，美國總統川普在6月27日做出妥協，政府因此必須在14天和30天內，讓5歲以下或是更年長的孩童，與自己父母團圓。