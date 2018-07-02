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手機微電影創作   高雄新住民秀創意成果

高雄市社會局新住民家庭服務中心辦理各類成長學習課程，包括中文教室、作伙學台語及手機攝影暨微電影創作等，課程陸續於6月下旬結業，6月30日舉辦成果發表會

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/07/02 11:07

（圖片來源：高雄市社會局）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了讓新住民在高雄尋找熟悉的語言陪伴及同鄉陪伴支持，高雄市社會局新住民家庭服務中心辦理各類成長學習課程，包括中文教室、作伙學台語及手機攝影暨微電影創作等，課程陸續於6月下旬結業，6月30日舉辦成果發表會，許多學員感謝社會局課程，給予他們勇敢追求夢想及創業機會。

30日活動開場，高雄市社會局副局長葉玉如頒發全勤獎嘉勉28位全勤出席學員，肯定其對學習的熱情，由於新住民常因家庭照顧、經濟等因素影響課程參與意願及出席率，能全程出席的學員更顯珍貴，中文班及台語班學員獻唱華、台語詩詞朗讀及歌曲演唱，表達內心感謝。

社會局今年特別開辦手機攝影暨微電影創作課程，教授學員透過手機攝影記錄生命故事，新住民學員們將自己來台努力生活適應、與其他姐妹因上課共學締結深厚情誼、主動社會參與的收獲及轉變等過程寫成3劇本，拍攝成電影「感謝有你」、「同學會」、「姐妹相遇在高雄」，為今日的活動帶來第二波高潮！

印尼的新住民姐妹阿娥表示，姐妹們輕鬆用手機紀錄生活的美好，當自己生命的導演，當看見自己出現在微電影畫面裡頭，真的很有成就感。

未來3部微電影將分享於「高雄市新住民家庭服務中心」臉書粉絲頁中，讓更多人可以認識不一樣的新住民。

中心今年8月起也規劃辦理新住民創業培力與社群網路行銷課程，協助新住民藉由課程輔導與實作演練過程，勇敢追求與實現創業夢想，歡迎有興趣的新住民朋友報名參加，詳情請洽高雄市新住民家庭服務中心。
新住民
高雄市社會局

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