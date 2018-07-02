WildAid攜手「侏儸紀世界2」拍公益短片　宣導保護瀕危犀牛

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「It's ok, you're safe!」(沒事了，你很安全了！)這是美國女星布萊絲·達拉斯·霍華為國際環保組織野生救援WildAid近期拍攝的《滅絕只能在電影中被反轉》，影片末尾安撫中國角龍說的話。

布萊絲·達拉斯·霍華（Bryce Dallas Howard）表示，侏羅紀系列裡的反派角色把恐龍視為賺錢的工具，這和現實中犀牛遭遇的情況極為相似，犀牛角貿易正在摧毀這個古老的物種。她呼籲，應竭盡全力保護野生動物。

《侏羅紀世界2》（Jurassic World: Fallen Kingdom）的執行導演兼聯合編劇科林·特雷沃洛（Colin Trevorrow）表示，中國角龍是生活在白堊紀的一種角龍，化石最初發現於中國的山東省，也是首次出現在侏羅紀系列電影中。

特雷沃洛還說，中國角龍是我們見過的最漂亮的恐龍之一，而且是草食性動物，性情溫和就像犀牛一樣。然而和其他恐龍一樣，中國角龍已經絕種了，與其命運相同的犀牛，如今卻因人類的錯誤觀念，牠們也快要絕種了。我們希望透過這兩種物種之間的聯繫，為人類帶來警惕和思考。

野生救援WildAid說，目前全世界的犀牛總數已不足三萬隻。繼今（2018）年3月，最後一隻雄性北方白犀牛蘇丹在肯亞死亡後，我們希望透過《滅絕》讓大家明白人類和地球以及其他生物之間的關係。

《滅絕只能在電影中被反轉》是野生救援WildAid於27日發布和電影《侏儸紀世界2》合拍的公益廣告影片，旨在呼籲人們停止購買犀牛角製產品，來保護日益瀕危的犀牛，避免重蹈恐龍絕種的覆徹。(請觀賞下方影片)

WildAid還說，80%的犀牛皆居住在南非，這個國家亦是盜獵最為嚴重的地方，自2013年開始，每年至少有1,000頭犀牛遇害，全因國民富裕程度提升，導致犀牛角相關製產品的需求跟著攀升，也促使犀牛角盜獵的情況日益猖獗。

WildAid補充，台灣自1989年《野生動物保育法》制定以來，原則上已禁止犀牛角產製品的買賣，但在兩年前仍查獲到中藥商走私和販賣犀牛角粉，顯示犀牛角的中藥需求依然存在。

這個問題不只存在於寶島台灣，WildAid說，在中國和越南等亞洲國家，犀牛角被用來入藥，全因人們相信有退燒、提高性能力和驅邪的功效。但實際上，犀牛角是由排列密集的角纖維絲組成，主要成分是角蛋白，與人類指甲的成分並無差異。

野生救援WildAid一直致力於減少犀牛角買賣的廣告宣傳，先後與姚明、威廉王子、貝克漢、成龍、李冰冰、周杰倫等名人與明星合作，拍攝製作了多部關於保護犀牛的公益廣告。除了這次與《侏儸紀世界2》的合作，未來將與夢工廠的《功夫熊貓4》合作，共同宣導保護瀕危野生動物。

現存犀牛數量：

爪哇犀牛：少於70隻

蘇門答臘犀牛：少於100隻

印度獨角犀牛：3,500隻

南非及東非一帶黑犀牛：5,200隻

北方白犀牛：2隻

南方白犀牛：20,000隻

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