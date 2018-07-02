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2018台北電影節：入圍柏林影展台片《小美》首映會 

入圍柏林影展及被選為香港電影節開幕片的《小美》首映會，演員們首次見小美本人

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/07/02 13:07

《小美》劇組（照片來源：2018台北電影節）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）詭譎懸疑片《小美》首映會已於29日晚間的2018台北電影節登場，此片入圍今年2月柏林影展，也是導演黃榮昇執導的首部長片，首映夜現場集結上屆台北電影節最佳男女主角吳慷仁，尹馨等實力派演員，該片同時也被選為香港電影節開幕片，並雙雙入選國際新導演競賽與台北電影獎。


（圖片來源：2018台北電影節臉書）

《小美》劇情描述一名吸毒的邊緣少女小美，從台東到台北工作後突然失蹤，透過她生前認識的9位熟人的敘述，如前任及現任男友、工作上的老闆娘、經理等，拼湊出離奇失蹤少女的最後面貌。

拍攝期間，演員都獨立攝影，直到首映會才第一次齊聚一堂，也因此導演黃榮昇特別感謝臺北電影節召集大家一起共度盛會，並表示過了今（29）日首映夜，電影即將往下一個旅程走去。

此片為導演黃榮昇首部執導的長片、監製為鍾孟宏，女主角由新生代演員饒星星飾演，參與演出的還有獲得2017台北電影節的最佳男主角吳慷仁、最佳女主角尹馨、演員柯淑勤、邱隆杰、劉冠廷、陳以文、張少懷、巫建。

演員們分別為自已的角色做足功課，為了揣摩吸毒少女，女主角饒星星為戲暴瘦至36公斤；演員柯淑勤扮演小美母親，表示一場在火車上過隧道的戲十分高難度，但與初次合作的黃榮昇導演及攝影團隊都捕捉到她想表達的；另外，飾演香港房東的陳以文，在片中有一段長達七分鐘的獨白，這是他特別在網路上搜尋曾在台灣生活過的香港人的影片，模擬他們的發音再錄製成口白。

身為今年3月香港電影節開幕片，充滿懸疑氛圍的《小美》入圍國際新導演競賽與台北電影獎，也分別於2017年底及2018年初入選第68屆柏林影展「世界電影大觀」（Panorama）單元以及最佳首部電影獎（GWFF BEST FIRST FEATURE AWARD）名單，在國內及國際上都有亮眼的表現。

 

《小美》電影預告片（影片來源：TaipeiFilmFestival
2018台北電影節
小美
黃榮昇
吳慷仁
尹馨
饒星星
柯淑勤

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