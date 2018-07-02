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酷暑夏天充滿童趣　學童氣候變遷繪畫作品現桃機

「2018氣候變遷國中小繪畫作品展」自即日起至8月30日止

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/07/02 09:35

桃園機場之「2018氣候變遷國中小繪畫作品展」。（照片由台灣永續能源研究基金會提供）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為呼應聯合國「永續發展目標13：氣候行動」, 由台灣永續能源研究基金會主辦的「2018氣候變遷國中小繪畫作品展」自即日起至8月30日止，於桃園國際機場第二航廈管制區C1登機門廊道展出。

台灣永續能源研究基金會表示，這次的展覽主題為「Action！我的氣候行動」，所展出百件畫作，皆為全國賽獲獎作品，期望各國旅客透過欣賞學生們饒富創意的精采繪畫作品，感受到我國學子對氣候議題的關注，以及地球永續捨我其誰的決心，與國際接軌共同響應全球環保工作。

本屆繪畫比賽評審長，同時也是國家文化藝術基金會董事長林曼麗亦表示，同學們在展現豐沛創作能量時，也傳遞了自身對於環境問題的關心與理解，純真生動的創作使觀者也深受感動。許多作品不論是在技巧發揮，或是畫面的成熟度方面都讓人驚豔，值得大家至現場體驗欣賞。

台灣永續能源研究基金會說，這次的策展特別感謝昇恆昌基金會及昇恆昌免稅商店提供活動場地，綠基會、中台資源、中鼎教育基金會、小典藏及新光人壽等企業贊助，各界共襄盛舉下，讓學生們精彩繪畫作品有機會在國之大門展出機會。

台灣永續能源研究基金會補充，這次的展出是由「第八屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」共計有來自美國、印尼及全國22個縣市、537所學校，共2,615名學生報名參加。最特別的是今年首度增設的「海外組」獎項，吸引各國華僑學校共計34件僑生作品繳件參賽。
台灣永續能源研究基金會
氣候變遷國中小繪畫作品展
我的氣候行動

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