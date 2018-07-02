俄羅斯PK戰勝出 首度擊敗西班牙進8強

（中央社記者李晉緯台北2日電）俄羅斯在本次世界盃16強賽一路死守西班牙，雙方在延長賽後仍以1比1平手，靠著PK戰4比3的演出，蘇聯解體後首度擊敗西班牙，成功挺進8強。

2018年世界盃足球賽，由西班牙對上地主俄羅斯的16強賽，俄羅斯擺出5-4-2陣型，希望先守住西班牙的攻勢再伺機反擊，以爭取晉級8強的機會。

但比賽開踢不久，俄羅斯就出現犯規，讓西班牙有自由球機會，這球開出後，俄羅斯的伊格納舍維奇（Sergey Ignashevich）在門前與西班牙拉莫斯（Sergio Ramos）糾纏倒地，伊格納舍維奇倒地剎那，腳卻不慎碰到球，球也網球門飛去並應聲破網，讓俄羅斯在第12分鐘，因為這記烏龍球，以0比1落後。

上半場比賽尾聲，俄羅斯的久巴（Artem Dzyuba）頭槌，球碰到西班牙比克（Gerard Pique）的手，讓俄羅斯獲得12碼罰球的機會，親自操刀的久巴，在把對方門將騙往左邊後，輕鬆往右邊攻門得手，這是俄羅斯自1986年以來，第一個在世界盃淘汰賽階段的進球，也讓雙方上半場以1比1踢平。

下半場比賽兩隊持續僵持，西班牙曾有在門前連續兩度攻門的機會，可惜都未能攻破俄羅斯球門，正規比賽時間終了前，更是連續3次角球都沒把握住，讓兩隊以1比1踢進延長賽，這是本屆世界盃的第一場延長賽。

在上、下半場各15分鐘的延長賽，兩隊仍難分勝負，因此讓比賽必須進到PK戰決一生死，這也是本次世界盃的第一場PK戰。

PK戰中雙方前兩點都進球，以2比戰成2平手，西班牙第3點科克（Koke）的球被擋下，加上俄羅斯第3點葛洛文（Aleksandr Golovin）進球，讓俄羅斯要到領先，之後兩隊都進球，4比3領先的俄羅斯於不敗之地，在艾斯帕斯（Iago Aspas）失手後，俄羅斯在PK戰以4比3勝出，爆冷闖進8強。

西班牙在2010年南非世界盃奪冠，2014年巴西世界盃不但無緣衛冕，還在小組賽後就狼狽出局；這次世界盃捲土重來，資格賽踢出9勝、1和的不敗戰績，但小組賽1勝、2和、6進球、5失球，雖然如願進到16強，但表現卻顯得跌跌撞撞。

本次世界盃開踢前，俄羅斯世界排名70名，是32支參加小組賽的球隊中最差的一隊，這讓他們被譏為「史上最爛地主國」，也不被看好能晉級16強，但他們開幕戰以5比0大勝沙烏地阿拉伯，再以3比1擊敗埃及，早早確定晉級資格，這是他們1986年來第一次能自小組賽出線。1070702