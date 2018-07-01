香港移交21週年 陸委會：人權自由倒退

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）7月1日是香港移交21週年，香港社會民主連線約20名成員，在金紫荊廣場外抬棺抗議，遭警方驅逐。陸委會（30）日發布新聞稿指出，香港在一國兩制下，新聞自由惡化，年輕人對中國身分也缺乏認同。

陸委會表示，國際各項香港情勢報告都指出，中國干預香港內部自治事務，如以「人大釋法」影響港人參政權，並限縮港人的集會遊行、言論及出版自由，令香港的普選進程停滯不前，新聞自由持續惡化，司法獨立遭受挑戰，未來可能影響國際社會對香港的投資信心。

陸委會引據無國界記者組織的全球新聞自由度排名調查，香港由2002年首次調查的第18名降至2018年的第70名。香港民意調查結果也顯示，近兩年對「一國兩制」沒信心的港人逐年增加，據2017年12月所做的調查，僅0.3%的年輕人認同中國人身分。

陸委會呼籲中國信守承諾，尊重港人治港的權利，正面回應港人對民主自由的訴求。陸委會亦敦促香港政府展現彈性，以開放心胸致力發展更緊密的台港合作關係。

針對近期有人宣稱中國會設計與香港不同的「一國兩制」台灣模式，陸委會特此重申，民主體制與威權專制根本無法相容，台灣民意也從未接受「一國兩制」主張。

香港金紫荊廣場移交21週年升旗典禮（美聯社）