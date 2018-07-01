RCEP會議東京登場 日本促亞洲各國揚起自由貿易旗幟

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本與新加坡今（1）日在東京共同舉行「區域全面經濟夥伴關係協定］部長級會議。日相安倍晉三在開幕致詞中，呼籲各國加速談判，在美國保護主義高漲之際，促成以自由、法制為本的貿易協定。

安倍表示，全球保護主義浪潮再起，亞洲國家必須團結，揚起自由貿易的旗幟。RCEP的16個成員國佔了全球1/2人口，若能獲致協定，勢將帶來無窮的經濟成長潛能。

因美國實施鐵鋁關稅而受衝擊的日本，已知會世貿組織，可能對美國500億日圓商品回以報復性措施。日本週五警告美國商務部，美國對進口汽車提高關稅之舉恐適得其反，不僅衝擊日本汽車產業為美國帶來的數萬個工作機會，並將推升日產汽車價格，使當地消費者深受其害，更可能為美國及全球經濟帶來災難性後果。

日本盼於年底前達成RCEP協定，然而各國在多項議題上仍意見分歧，包括關稅、服務業貿易、投資法規、智財權保護措施等。日本亦對中國在RCEP的影響力格外謹慎以對。

區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）共有16個成員國，包括澳洲、汶萊、柬埔寨、中國、印度、印尼、日本、寮國、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、泰國及越南。