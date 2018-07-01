大玩兩手策略？美媒：北韓持續生產濃縮鈾

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）朝鮮半島去核化莫非真只是煙霧彈？美媒6月29日披露，情資單位掌握消息，北韓近幾個月來持續生產製造核武所需之濃縮鈾，並試圖隱瞞這些活動，以從美方獲得更多讓步。

路透引述美國全國廣播公司（NBC）報導，5名不具名的美國情治官員透露，北韓近幾個月來，一方面透過外交手段讓美國放下戒心，一方面卻仍持續生產濃縮鈾。

美國官員認為，這筆情資指向一個結論，那就是除了外界所知的寧邊核設施，北韓其實還有不止一處生產核武原料的秘密基地。據其中一名高階官員的說法，北韓於川金會前暫停核武與飛彈測試等舉措，出乎美方意料之外，但「北韓在核設施數量、核武存量，以及飛彈數目上都在欺騙我們，我們正密切關注中。」

無獨有偶，長期關注北韓局勢的美國網站「北緯38度線」（38 North）6月26日也公布衛星畫面，指北韓自5月6日以來，擴建寧邊核設施的腳步未見停歇，但未提及6月12日川金會後相關工程是否已停止。

據金融時報報導，美國國務卿蓬佩奧下週計劃前往北韓，就金正恩的棄核承諾商談細節。川普與金正恩二人並未在川金會上就實質棄核步驟達成共識，也未談論北韓如何繳交核武。

白宮、國務院以及中情局等單位，皆對NBC之報料三緘其口，不願作出任何評論。