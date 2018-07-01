美環太軍演拉攏東協  學者：比中國更會交朋友

（台灣英文新聞／李宛諭 綜合外電報導）由美國主導的環太平洋軍演（RIMPAC）正在進行中，包含首度參加的越南在內，共有十個東南亞國協國家參與這次演習。有學者指出，相較於中國，美國更能拉攏東南亞國家，並向世界宣告：我在這裡最受歡迎！

在夏威夷進行「世界規模最大國際海上軍事演習」中，共聚集來自25個國家的47艘水面艦、5艘潛艇、18支地面部隊、2萬5千人和超過200架飛機。然而，中國因在南海地區的種種軍事化行動而未受邀參與。「中國的缺席意味著將流失與周邊夥伴建立私人關係與交流專業的機會。」美國太平洋司令部聯合情報中心前任主任卡爾（Carl Schuster）說。

包含首度參加的越南在內，共有十個東南亞國協國家參與此次演習。前澳大利亞皇家空軍官員雷頓（Peter Layton）認為，軍演提供東南亞國家「消極支持」美國的機會，「這些國家的作為顯示，他們『不將全部雞蛋放在同一個籃子裡』，並提醒中國自己也能選擇其他的盟國。」

川普就任美國總統以來，美國軍艦就定期在南海爭議島嶼附近行駛，但這項行動並未獲得東協國家的支持。然而，雷頓表示，即使未必願意與美國攜手執行航行自由行動，東協國家仍樂於與美國海軍演習，藉此展現團結一致的決心。