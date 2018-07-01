北榮、交大破解偏頭痛與腦波奧秘  有助患者提早預防

（台灣英文新聞 / 醫療組 綜合報導）台北榮總與交通大學團隊合作，發現偵測腦波有助預測36小時內將發生的偏頭痛，準確度可達8成。

中央社報導，台北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君表示，自身就是「預兆」偏頭痛患者，每次頭痛前都會有預兆，視力會突然只剩下半邊。在台灣，這類患者不到10%，大部分的人沒有預兆。



王署君指出，頭痛最麻煩的就是無法預測，但不痛則已，一痛起來就會影響生活，有人無法工作、上學，甚至被誤會是精神耗弱、偷懶等，因此頭痛學界一直致力找出偏頭痛的致病原因和預防方法。



為了驗證頭痛與腦波的關聯性，北榮和交通大學林進燈教授團隊展開研究。



本次實驗共80名受試者，40名偏頭痛患者每個月發作4至6次、發作前不會有徵狀，另外40名則為健康人士。受試者戴上無線腦波帽3到5分鐘，量測額葉和枕葉的腦波。



結果發現，透過腦波偵測和計算，可預測36小時內將發作的偏頭痛，準確率達8成。此一發現可讓病人提前準備用藥，早期服用，也可透過調整生活作息來預作準備。



中央社引述王署君說法，每個月頭痛頻繁的病人不需預測。但有一群患者，每個月發作次數不多不少，約4至8次，發作時疼痛難耐，且未必隨時將藥帶藥在身上。若能準確預測疼痛來臨時間，對這類患者特別有幫助。北榮未來將進一步研究，找出偏頭痛的預測模式。



王署君呼籲，偏頭痛有導致失能之可能性，不可輕忽。若每個月頭痛天數大於4天，且嚴重影響生活，就應就醫，切勿依賴止痛藥，以免成癮。除了藥物以外，王署君也建議患者維持規律運動和睡眠，有助控制疼痛情況。



根據北榮頭痛醫療團隊資料，60%的偏頭痛病人，發作時侷限在一側的太陽穴，但雙側頭痛也可能是偏頭痛。以北榮陽明團隊過去在大台北的調查發現，台灣人偏頭痛流行率與國外差異不大，男性4.5%，女性14.4%，大約有175萬人有此困擾。