即將離任 梅健華：AIT新館象徵對台關係的承諾

即將離任的美國在台協會處長梅健華表示，3年前來台就任後，一個重要工作目標是盡力讓台灣民眾了解美國很支持台灣；他說，AIT內湖新館即象徵對強韌美台關係的承諾。



現年52歲的梅健華（Kin Moy）接受中央社專訪時表示，2015年來台就任後，設定了3項優先工作目標，第一，確保台灣在2016年政權轉移時期，美台關係仍持續發展。第二，希望盡可能讓更多台灣民眾了解，美國會一直支持台灣，這就是美國在台協會（AIT）在他任內積極透過臉書與台灣民眾互動的原因。



身為AIT處長，梅健華說，他走訪全台許多地方，向台灣民眾傳遞美國將持續支持台灣的訊息。先前有媒體引述梅健華說，「台灣有難，美國一定幫忙」，針對這點，他向中央社表示，他的原意是要強調美國支持台灣的立場，美方希望確保台灣的需要被滿足，並非指在某些特定情況下，美國會幫助台灣。



梅健華說，他的目標是希望將美國支持台灣的立場讓更多台灣民眾知道，增加台灣民眾對美台關係的信心。AIT積極經營AIT臉書粉絲專頁，希望藉此告訴更多人，AIT在台灣的目的是推動美台合作，並拉近美台人民的距離。



而梅健華設下的第三個主要工作目標，是AIT內湖新館落成。這項目標已在日前完成。



耗時9年打造的AIT新館6月12日舉行落成典禮，AIT主席莫健（James Moriarty）、美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅伊斯（Marie Royce）等國務院官員來台參加。



梅健華說，他任內的主要成就是AIT新館落成與舉行落成典禮。他預估，最快9月初，AIT可以正式從信義路舊址搬遷至內湖新址，他有信心，大家對新館的成果一定會感到很滿意。



新館不只是一棟建築物。梅健華表示，AIT新館觸及很多的層面；AIT成立將近40年，辦事處的現址建築物老舊，AIT需要一棟新的建築物，同時，美台關係這些年也持續發展。



他說，新館是個具體的象徵，代表美國對台灣的支持。身為AIT處長，他可以在媒體上高調宣揚美國對台灣有多麼支持，但如果沒有實體來做後盾，有些人會覺得這不過是空話。



梅健華強調，事實上新館是一個具體的象徵，代表美國對強韌的美台關係的承諾。他說，這棟建築物不會在5年後消失，而將會存在很長的一段時間。

AIT新館不僅現代化、對環境友善，更是台灣第一座由外國駐台機構自己打造的建築。梅健華說，美國國會同意撥款2.55億美元（約新台幣76億元）打造AIT新館，也顯示了美國國會對台灣的強力支持。



另外，台灣加入美國全球入境計畫，讓台灣民眾入境美國享有快速通關的特權，也是證明美國對台灣有信心的例子。梅健華說，就美國的觀點而言，若美國不信任台灣旅客，台灣不可能加入這項計畫；台灣旅客到美國旅遊、消費，遵守美國法律，也很少有逾期滯留的狀況。



梅健華說，事實上許多美國人民對台灣抱持很正面的印象，不過，好像很多台灣民眾並不知道這點。



為了讓更多台灣民眾知道美國對台灣的支持，每當有美國參議員、眾議員、州長，或是其他不同領域的人士來台訪問，梅健華都會將自己與這些訪賓的合照發布在AIT的臉書，他希望藉此讓台灣民眾了解，許多來自美國各地的人士都很支持台灣。



也許台灣在美國媒體出現的篇幅並不大，但梅健華說，以他的個人經驗，當他跟美國民眾談到台灣的時候，他們對台灣都給予正面的評價。



然而，即使美台關係持續進展，在台灣仍有人擔心美國為了與中國在雙邊貿易或北韓等議題上達成協議，可能犧牲台灣的利益。對此，梅健華表示，任何重要的議題都會出現質疑的聲音，當面對這些質疑的時候，他都會說，在他所參加過的華府會議中，從未聽過任何人發表貶抑台灣的言論，或認為美國應該改變對台政策。



梅健華有信心，美國人民認為與台灣拓展經貿關係、支持台灣的民主、法治等，是對的事，也符合美國本身的利益。這就是為什麼經過這麼多世代或政權更迭，美國對台政策都沒什麼改變，「我們相信美國人民支持這樣的政策」。