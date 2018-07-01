時代雜誌網路紅人榜 台日混血渡邊直美入榜

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）時代雜誌28日公布「25位網路最具影響力名人」，台日混血諧星渡邊直美以搞笑大膽、突破框架的作風入榜。

這是時代雜誌第4年公布「網路最具影響力名人榜」（Most Influential People on the Internet），列出社群媒體上最能呼風喚雨、最具話題性的人物。

30歲的渡邊直美（Naomi Watanabe），母親是台灣人、父親是日本人，在Instagram上擁有8百萬名粉絲。時代雜誌指出，渡邊是日本社交媒體上最受歡迎的藝人。作風大膽的她，作為諧星及時尚設計師，成功顛覆傳統、挑戰日本長久以來對女性的刻板印象。

渡邊10年前以誇張風格模仿知名歌手碧昂絲（Beyoncé）及女神卡卡（Lady Gaga）而一炮而紅，被冠上「日本碧昂絲」的封號。她討喜的個性以及幽默感讓她獲得不少登台機會，像是在日本音樂選秀賽X Factor Japan擔任評審，以及在日本版「周六夜現場」（Saturday Night Live）綜藝秀固定演出。

此外，渡邊也是時尚紅人，不僅與美國休閒品牌GAP合作、獲邀觀賞Fendi與Gucci的時尚大秀，2014年亦推出自有服飾品牌Punyus，尺寸最大到美國尺寸16號。「我想要大家盡情做自己，珍惜自己的特質，這是我獲得自信的方式。」她說道。