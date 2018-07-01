7月新制報你知 食品衛生交通罰則多項變革

汽機車駕駛注意，7月1日開始，若在公車站10公尺內違規停車，罰鍰會更重。其他還有故障車輛停路肩時間縮短、禁售6大類含塑膠微粒化粧品等新措施也將在7月上路，詳細內容請看以下整理：

食品衛生

★食用醋標示新制



市售醋得依原料、製程標示「釀造醋」、「調理醋」或「合成醋 」，違者最重可開罰新台幣400萬元。



「釀造醋」是以天然穀物、果實等發酵而成，「調理醋」則是以釀造醋為原料，添加水果或蘋果汁等調製而成，「合成醋」則是以醋酸或冰醋酸稀釋液添加糖類、酸味劑等製成的調味液。



★食品禁人工反式脂肪



全面禁止食品使用不完全氫化油，違者可重罰新台幣300萬元。不完全氫化油是人工反式脂肪主要來源，藏身在蛋糕、麵包的常用原料中， 吃多了恐增加心血管疾病風險。

勞工



★企業員工200人以上需僱用或特約醫護



事業單位規模在200人以上，需僱用或特約醫護人員負責健康管理、職業病預防等勞工健康保護事項，約有1500 家事業單位受到影響；未依規定者，可處新台幣3萬到15萬元罰鍰。



年金改革

​★軍公教年金改革



軍公教年金改革7月1日上路，退休公教與退伍人員18%優惠存款利率分別在2年半內及分10年歸零，共約33萬3000人受影響。



交通

★公車站違停罰鍰提高



汽機車在公車招呼站10公尺內違規停車，汽車一律處罰鍰1200元；機車處罰鍰900元至1200元。



★故障車輛停路肩時間縮短



汽車在高速公路故障，停放路肩的時間將由2小時縮短為1小時，違者可處600元以上1200元以下罰鍰。



★露營車牌照開放



為滿足國人更多元需求，7月起，個人也可以申領露營車的小貨車牌照，另規定申請牌照檢驗時，應具備合格規定滅火器。



★大客車違規照相逕行舉發納記點



駕駛人違規記點制已實施30多年，目前只針對警方現場攔查的違規案，7月1日起大客車照相逕行舉發將納入記點。汽車駕駛人在6個月內，違規記點共達6點以上者，吊扣駕駛執照一個月。



環保



★管制塑膠微粒



禁售6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品，包括髮用化粧品類、洗臉卸粧用化妝品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏，違者將處新台幣1200至6000元以下罰鍰，且主管機關得限期要求販賣、製造及輸入業下架、回收或退運。



★加強取締亂丟垃圾車輛



台北市10個熱點安全島派人站崗拍照，一旦查獲違規亂丟垃圾車輛，將通知車主到案說明，並依實際查證結果執行告發，處以1200元以上、6000元以下罰鍰。



★助弱勢汰換耗能設備



台北市環保局將陸續為有意願汰換老舊耗能設備的弱勢家庭免費安裝，預計有2000戶，讓弱勢家庭藉此省電費，並達到節電成效。清潔員也將主動到行動不便的獨居長者住處收運垃圾。

