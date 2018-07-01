戴資穎尋求衛冕 挺進大馬公開賽冠軍戰

大馬羽球公開賽，世界球后戴資穎今天在4強賽事中，第一局雖取得領先優勢，第二局失誤過多遭扳回一城，最後穩住陣腳仍在決勝局中拿下勝利，擊敗印度的辛度搶進冠軍戰。



戴資穎是去年女單冠軍，今年尋求衛冕。她今天以21比15、19比21、21比11，擊敗辛度。



球迷林查理告訴中央社記者，戴資穎今天一開賽慢熱，讓辛度咬的比較緊，第一局中段後才找回手感，透過積極截擊、以及高質量的殺邊線搶分，第一局順利以21比15拿下。



不過，第二局換邊開局後，發生了一些非受迫性失誤，讓辛度氣勢打上來，在後段不斷提速壓迫戴資穎。戴資穎雖然努力追分，但在對手高速球壓迫下，可惜以19比21丟了第2局。



林查理分析，戴資穎決勝局做好調整，將失誤率壓低，並透過網前手法推後場、殺邊線、劈對角，迫使辛度發生許多致命失誤。辛度雖使出混身解數，使盡各種發法想突破戴資穎，但在體力下降及戴資穎失誤降低之下，終場讓戴資穎以21比11獲勝，挺進決賽。



這場在馬來西亞舉辦的羽球賽，現場有不少球迷為戴資穎加油打氣，當球迷看到戴資穎失誤時，則大呼要她穩住；也有球迷認為，戴資穎今天體力與技巧都很到位，多次「神反手」取分，但失誤也不少。



世界羽球聯盟（BWF）全新賽制今年上路，馬來西亞公開賽是屬於世界巡迴賽 Super 750（World Tour Super 750）等級的高階比賽，總獎金為美金70萬元（約新台幣2128萬元）。這項賽事從26日開始，為期6天。