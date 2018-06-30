日本凱蒂貓新幹線正式發車　萌度破表  

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）彩繪有日本人氣吉祥物凱蒂貓（Hello Kitty）的日本山陽新幹線列車，今(30)日正式發車。除了外觀有超萌的凱蒂貓，車內也有專區可跟凱蒂貓合影，讓大約400名粉絲擠爆博多站月台。



中央社引述日本媒體報導，由山陽新幹線500系列車彩繪而成的凱蒂貓新幹線，30日上午正式開出首班列車，之後將以每天一個班次，往返博多站到新大阪站。

首班車上午在福岡市的JR博多站舉行發車典禮，月台上聚集約400名粉絲爭相拍照。在博多站舉行的發車儀式中，凱蒂貓列車現身月台，乘客和粉絲一片歡呼聲。上午6時40分列車啟程，開往新大阪站。



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新大阪車站月台也舉行慶祝儀式，在凱蒂貓人偶和站長指揮下，南下列車啟程。



8節車廂組成的凱蒂貓新幹線，每天上午6時40分從博多站發車，11時13分抵達新大阪站；上午11時29分再從新大阪站發車，下午3時38分抵達博多站。

凱蒂貓新幹線的外觀主色為粉紅色與白色，座位跟車窗也都使用Kitty元素，車上還販售Kitty限定商品及西日本各地的特產。

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中央社報導，第2節KAWAII!ROOM有可愛凱蒂貓彩繪空間，營造乘客與凱蒂貓一起旅遊的情境，乘客可與導覽凱蒂貓一起在拍照區打卡合照。

至於3號車到8號車，根據座位不同，或許可以發現「隱藏的Kitty」。其中第4至第6節車廂是指定席，3、7和8節車廂是自由席。



為配合7月至9月舉辦的山陰目的地宣傳活動，第一節車廂內有「鳥取凱蒂貓」、「島根凱蒂貓」彩繪，期間內將介紹鳥取縣與島根縣的活動和景點。

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