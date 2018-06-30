丟出震撼彈！知名歌手張宇「無限期停工」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）歌手張宇過去唱紅經典歌曲《月亮惹的禍》、《用心良苦》等歌曲，至今傳唱度仍相當高。今(30)日凌晨他突然在微博發文表示「累了！力不從心」，無預警地宣布要無限期停工。



51歲的歌手張宇唱作俱佳，1993年出道迄今25年的他，發行的首張專輯名為《走路有風》。他曾寫過多首膾炙人口的歌曲，也曾主持過綜藝節目，還當過歌唱節目「超級星光大道」評審。

近年他赴中國發展，參加「我是歌手」競賽，也擔任選秀節目評審。如今他宣布「第一次的無限期停工」，令不少歌迷震驚。



中央社報導，張宇在微博寫下：

「結束今天的錄影了，開始入行以來第一次的無限期停工。突然想說些什麼，又覺得矯情。是啊！我從來不灑脫，所以才要裝得很灑脫。累了！力不從心了！希望你們能明白。」

不少歌迷看到張宇的發文後，留言表示不捨或獻上祝福，也有粉絲要他好好休息之後，重新再出發。

TVBS報導，30日結束錄影後宣布停工，張宇投下突如其來的震撼彈，有粉絲驚呼「是要退休了嗎」？張宇30日早上6點多左右回應，退不退休再說，「但怎麼說得好像我已經駕鶴西去了」。

擔任過《超級星光大道》評審幫的他，為其他歌手寫的歌也很受歡迎，像是阿妹的《趁早》、還有為那英打造的《心酸的浪漫》，更奪下第12屆金曲獎最佳作詞人。