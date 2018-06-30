中國醫藥大學附設醫院　遭爆曾誤用自來水洗腎

圖為中國醫藥大學附設醫院總院一景 (翻攝維基百科，攝影者為Fcuk1203)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台大醫院誤接洗腎管線並非全台首例！中央社報導，中國醫藥大學附設醫院，被爆曾於2月接錯管路，誤用自來水洗腎。台中市衛生局今(30)日表示，除要求醫院提供調查報告，並將派員查核，如有違規事證將依法處理。



報導指出，中國醫大附醫被爆料指稱，院內的腦中風暨神經重症加護病房，因為沒有RO逆滲透水管路，2月間發生接錯管路誤用自來水洗腎。為防再接錯，目前醫院已將自來水出水口接頭，由母頭改成公頭。



對此中國醫藥大學附設醫院今發表聲明指，院內神經加護病房，曾於今年2月發生一起移動式逆滲透水處理異常事件，當下已立即針對此事件進行檢討改善，並完成病人安全通報，而後續密集追蹤病情，未有病人因此事件而產生傷害。



台中市衛生局則稱，先前衛生局雖未接獲民眾相關舉報案件，但經聯繫中國附醫後，院方坦承今年2月確曾發生此案。事發當時院方並已循病安異常通報機制，進行院內自主通報，也進行改善檢討。

不過由於院方並未通報衛生局，已要求院方提出書面說明及調查報告。衛生局指出，今已派員先前往醫院調查，要求院方提供說明報告，並將派員做進一步查核，如有違規事證將依法處辦，維護病患權益。



衛生局進一步指出，根據「醫療法」108條，如屬醫療業務管理明顯疏失，造成病患傷亡者，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰。並得依情節，就違反規定的診療科別、服務項目或全部或一部分門診、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，或廢止開業執照。