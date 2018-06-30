北市動物園猴王「榮哥」率眾打群架　為受傷母猴報仇

台北市立動物園「獼猴島」上，上週日(24日)闖入一隻野生成年公獼猴，還抓傷「獼猴島」上一隻母猴的臉。由於台灣獼猴領域性非常強，且家族成員十分團結，在猴王「榮哥」(下圖)號令下，落單的野生公猴慘遭圍毆。



翻攝台北市立動物園官網

野猴情急之下，趕緊跳入猴島「護城河」內躲避；等到保育員上班巡視時察覺異狀，和獸醫師合作救出這隻野猴並送醫治療。



市立動物園30日發布新聞稿指出，獸醫師檢查雙方傷勢，闖入的野猴全身多處外傷；「榮哥」家族則有一隻母猴臉部被抓傷，推測母猴應該是一馬當先衝出去與野猴拚搏，才會受傷。



野猴情急之下，趕緊跳入猴島「護城河」內躲避(紅圈處)。

被Ｋ的野猴由保育員和獸醫合力救出。翻攝台北市立動物園官網

園方表示，私闖獼猴島的野猴已成年，受傷部位多屬輕微皮肉傷，送到檢疫舍後受到醫療團隊妥善治療，很快就能恢復健康。



留置觀察期間，獸醫師還注意到野猴動作畏畏縮縮，推測牠在原來的猴群中，本來就比較弱勢。野生動物對人類戒心也很重，有天野猴拿著香蕉正準備大快朵頤時，剛好遇到獸醫師巡視病房。牠一看到人影立即定格不動，直到獸醫師離開，才敢繼續享用，讓獸醫師覺得既心疼又好笑。

野猴動作畏畏縮縮，對人類警覺性很高。翻攝台北市立動物園官網

台北市立動物園在木柵地區總面積約165公頃，目前使用90公頃，保留了75公頃的次生林及未開發區域，讓台灣本土的野生動物，能在這塊「準保護區」內，自由自在地生活並繁洐下一代。

根據新聞稿，每當夜幕低垂，人潮散去後。園內較晚歸的同仁，經常可以觀察到晨昏型或夜行性的野生動物，在園區內出沒。

牠們通常是趁著夜深人靜時出來散步或覓食，僅極少數會偷跑進其他動物的戶外活動場內。先前亞洲熱帶雨林區就曾經在休園後，被同一隻野生公山羌(下圖)連續兩年闖入門禁森嚴的「女生宿舍」和舊情人約會，後來雖遭到驅逐出境，但所幸毫髮無傷！

翻攝台北市立動物園官網