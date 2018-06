鴻海在美國「綠灣」建新據點　 拓展威州創新網絡

美國總統川普(中)28日在鴻海集團總裁郭台銘(右)陪同下,參觀鴻海在威斯康辛州的設施。左為軟銀集團創辦人孫正義。美聯社

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)鴻海科技集團今(30)日宣布,將威谷(Wisconn Valley)創新網絡擴展到威斯康辛州「綠灣」區,作為培育和吸引專業人才的據點,並藉此連結整個威州的供應鏈合作夥伴。



中央社30日報導,鴻海已簽署最終協議,取得綠灣市中心河畔地標建築,並預計在今年底打造成為開放新創中心。



鴻海說,綠灣創新中心將成為鴻海在美國威斯康辛州AI 8K + 5G(人工智慧、超高解析度、5G電信)生態系統的人才培育,和創新研發計畫之一。

鴻海集團董事長郭台銘(右3)28日偕妻子曾馨瑩(後排左2)攜兒女一同現身,成為富士康在美設廠動工儀式的焦點之一。中央社

位於綠灣北華盛頓大街301號,名為華特馬克(The WaterMark)的地標級建築,是座占地7萬5000平方英尺的6層樓辦公大樓,也是鴻海繼密爾瓦基市中心的北美總部成立後,在威斯康辛州的另一個創新網絡總部。



鴻海集團總裁郭台銘說,很高興能夠將威谷創新網絡擴展到威斯康辛州東北部,希望透過這個網絡連結,能夠激發更多創新想法,並提供這些在地公司和企業家,更尖端的解決方案。

綠灣創新中心將在創建美國AI 8K+5G生態系統中,扮演極其重要的角色,這項投資代表著鴻海對威斯康辛州的堅定承諾。

鴻海預估,未來將有200位鴻海員工在上述中心工作,專注於開發鴻海AI 8K + 5G高科技顯示技術應用。

綠灣創新中心與威谷科學園區,以及密爾瓦基的企業總部扮演互補角色,在教育、醫療、健康、娛樂、運動、安全及智慧社區等領域,及先進的製造工藝和技術服務,並提供一流的垂直解決方案。



位於綠灣的華特馬克(The WaterMark)大樓(中)是鴻海在威州的創新網絡總部。(翻攝The Daily Reporter, 照片攝影者為Vetter Denk Architects Inc. Green Bay)

鴻海科技集團總裁特助胡國輝表示,威斯康辛州的優秀人才是吸引鴻海來到這裡其中一個原因,期盼與位於威斯康辛東北部地區的公司及合作夥伴合作,未來更進一步拓展到全州的主要供應商,為打造威谷科學園區,立下重要里程碑。



身為威斯康辛州社區的長期合作夥伴,鴻海將在綠灣成立鴻海廣場和威谷創新中心,培育並留住威斯康辛州東北地區的東北技術學院(Northeast Wisconsin Technical College)、聖諾伯特學院(St. Norbert College)等眾多頂尖人才,期待能為綠灣的經濟轉型和科技研發,作出貢獻。

鴻海集團旗下富士康28日在威斯康辛州舉行面板廠動土儀式,美國總統川普也應邀參加。美國多家媒體報導,川普致詞時大讚鴻海在威州設廠投資是「世界第8大奇蹟」("the eighth wonder of the world." )。

中央社28日報導,鴻海集團董事長郭台銘,對美國傳統科技重鎮提出警告「矽谷、波士頓,小心了,『威斯康谷』來了。」

支持者認為,鴻海投資案是區域經濟轉型不可錯失的良機。鴻海將興建一處占地2200萬平方英尺的先進製造中心,最終可提供1萬3千個工作機會。有些勞工甚至從北邊的伊利諾跨州前來。



鴻海投資案的規模前所未見,美國政府提供的投資優惠也同樣空前。除了州政府的30億美元外,還有當鴻海達到就業、薪資和投資等指標水準時,地方政府的7.64億美元。

另外,當局批准通過和鴻海投資有關的基礎建設支出,更讓美國政府提供的投資優惠,達到40億美元。

川普28日參觀鴻海在威斯康辛州的設施。美聯社