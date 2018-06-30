中華電信7月至12月推國際電話優惠方案

中華電信公司持續回饋009國際電話的忠誠客戶， 自今年7月1日起至12月31日期間， 實施市話撥打009國際電話優惠、快樂講優惠及行動撥打009/ 019滿額回饋等優惠方案。

市內電話撥打009國際電話，免申請，通話品質最優良， 凡市話客戶於促銷時段撥打009國際電話至中國大陸、香港、 美國、加拿大，每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.1元( 每分鐘1元)，撥打至日本， 每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.6元(每分鐘6元)， 撥打至泰國，每通電話前9分鐘可享優惠費率每6秒0.5元( 每分鐘5元)。

針對高用量的國際電話客戶， 中華電信提供市話住宅及行動個人客戶009/ 019快樂講優惠方案，客戶申請美加快樂講、澳洲快樂講、 中港新快樂講，每月繳交定額月租費， 當月最高可享900免費分鐘數，超過免費分鐘數仍可享優惠費率。

行動電話撥打009/019國際電話， 可享國際電話滿額回饋好禮，凡是行動電話月租型用戶(包含中華、 遠傳、台哥大、亞太、台灣之星等)，趕快撥打客服專線0800- 080-100，選擇參加A方案、B方案，或是C方案之後， 全天候撥打009/019國際電話，每月只要滿200元， 或每季滿1,000元，可依登記的方案獲贈好禮。