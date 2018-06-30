107學年度大學指定科目考試  6/30、7/1開放查看考場

107學年度大學指定科目考試即將於107年7月1日(星期日) 至107年7月3日(星期二)舉行， 新北巿設有新北一考區及新北二考區，考場學校分別是板橋高中、 新北高工、恆毅高中、新北高中、永平高中等5校(其中新北高工、 恆毅高中及新北高中等3校設有特殊考場)，本次考試新北巿共設有 193個試場(含備用試場及特殊試場)，計有7,442人報名， 較去年的6,434人，增加1,008人應試。

第一天考試科目為物理、化學及生物，第二天考試科目為數學乙、 國文、英文及數學甲，第三天考試科目為歷史、地理及公民與社會， 選考第一天科目的考生可於107年6月30日（星期六） 下午2時至4時至新北高工、恆毅高中、 新北高中及永平高中查看試場及座位； 未選考第一天科目的考生可於107年7月1日（星期日） 下午2時至4時至板橋高中查看試場及座位， 各考場屆時將準時關閉，請考生務必於規定的時間內前往查看。

大學入學考試中心(以下稱為大考中心)已於網站(網址: http://www.ceec.edu.tw/)公布「 試場地點查詢」、「考試試場分配表」， 考生可上網查應試的考場位置，請考生查看試場時， 如發現有座位標示資料不符或桌椅不平整等問題， 務必儘速聯繫考場試務人員處理， 切勿私自移動桌椅或更改標示資料， 以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。

自107學年度指考開始，「國文」、「公民與社會」 2科全為選擇題，其餘各科目均有選擇題及非選擇題。 國文考科測驗內容之調整， 請參考大考中心於105年9月公布之考試說明， 以及106年7月公布之參考試卷。另自107學年度開始， 大考中心辦理之各項考試，於考試前寄發考試通知， 取消製發准考證，為利於考生查找試場， 仍請考生於考試當日攜帶考試通知，並應攜帶國民身分證（ 或有照片健保卡或護照或居留證或駕駛執照） 正本入場應試以供身分查驗，學生證、無照片健保卡、證件影本， 都是無效證件。如未攜帶考試簡章規定之有效證件者， 經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，先准予應試； 惟至當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場、考(分) 區試務辦公室者，將扣減其該節考試成績2分。

新北市政府教育局提醒考生，由於指考一天多節次， 請務必攜帶有效證件應試以避免同一天因未攜帶有效身分證件致違規 被扣減多節次成績。此外， 建議考生可另備簡章規定之其他有效身分證件， 分開放置以降低違規風險。 同時也請於試前詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。根據統計， 考場違規事件，以應試時手機響起為最多， 考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴， 以免因不慎而遭扣減考試成績。

新北市政府秉持為巿民服務的熱誠，教育局、警察局、交通局、 民政局、經發局、衛生局、消防局、農業局、環保局、 水利局等單位及各考場學校皆積極投入各項考場服務工作， 提供交通管制及標示、緊急醫療服務、陪考人員服務區、 提供包種茶飲用等多項服務，為了落實環保， 提醒陪考家長及考生務必自行攜帶環保杯， 新北市政府團隊將以最好的考場服務， 祝福所有應試之學子都能有最好的表現。