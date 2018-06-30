本週台股發行量加權股價指數跌幅約0.57%　上市股票總市值達32.44兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年6月29日發行量加權股價指數收盤為10,836.91點，較上週(2018年6月22日)的10,899.28點下跌62.37點，跌幅約為0.57%，台灣50指數收盤為8,016.64點，較上週的8,089.62點下跌72.98點，跌幅約為0.90%，寶島股價指數收盤為12,508.89點，較上週的12,578.09點下跌69.20點，跌幅約為0.55%。產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲6.51%為最大，跌幅以半導體類指數下跌4.16%為最大，未含金融類指數下跌46.51點，跌幅約為0.51%，未含電子類指數上漲54.02點，漲幅約為0.36%，未含金融電子類指數上漲117.89點，漲幅約為0.92%。

本週集中交易市場總成交金額為6,923.41億元，全體上市股票成交金額為6,368.65億元，股票成交量週轉率為1.70%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,758.98億元，占全體上市股票交易金額27.62%

第二名，半導體類1,321.52億元，占全體上市股票交易金額20.75%

第三名，光電類920.13億元，占全體上市股票交易金額14.45%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類5.92%

第二名，電子零組件類5.74%

第三名，半導體類2.50%

累計今年年初開盤迄今共118個交易日，集中市場總成交金額為16兆5,148.55億元，市場日平均成交金額為1,399.56億元，股票成交量週轉率為44.32%，股票日平均成交量週轉率為0.38%。

2018年6月29日全體上市公司市場總值為新台幣32兆4,369.45億元，較上週(2018年6月22日)市值32兆6,197.90億元減少1,828.45億元，減幅約為0.56﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)