證交所公布國內上市公司去年薪資前50名名單

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證交所昨（29）日發布國內上市公司去（2017）年「平均員工薪資費用」排序前50名、後50名之企業資訊，其中排序前50名公司之員工年薪平均約144.3萬元至287.5萬元，排序後50名公司之員工年薪平均未達48萬元者計48家公司。

經統計844家國內上市公司去年公告之財務報告，稅前淨利合計2兆5,764億元，較2016年成長3,599億元（增幅16.24%），營運有獲利者計697家（占比82.58%）。

雖然獲利成長，但去年員工福利費用（包括薪資、勞健保、退休金及其他）總額計1兆3,753億元，僅較2016年之1兆3,065億元增加5.27%。2017年之總人均員工福利費用112.11萬元，較2016年度之108.93萬元增加2.92%；另2017年度員工薪資費用總額計1兆1,450億元（占員工福利費用比重約83.25%），員工人數合計約123萬人，總人均年薪約93萬元。

證交所指出，排序前50名公司之員工年薪平均約144.3萬元至287.5萬元，營運有獲利者計48家公司（占比96%）。以產業別分析，屬電子產業者計38家公司（占比76%，其中半導體業者計19家），顯示其產業競爭力強、較有能力或意願將獲利回饋員工。

平均員工薪資費用「排序前50名」之公司名單（依金額高至低排序）：聯發科、和泰汽車、鴻海、鴻準、創意電子、瑞昱、聯詠、聯成、台積電、晶豪科技、智原、華票、群光電子、祥碩科技、億豐、華立、矽創電子、菱光科技、精成科技、台苯、南亞科、凌通科技、華邦電、聯陽、敦泰、揚智、佳世達、至上電子、中鼎工程、中鋼、宏碁、廣達、王道銀行、華晶科技、群光電能、華碩、致伸、國喬石化、志超、達興材料、中碳、義隆、大立光、凌陽科技和益化工、華擎、樺漢科技、盛群、立積、中聯資源等。

至於排序後50名公司名單，證交所選擇不公布名稱，僅公布其產業別及薪資費用數字。證交所指出，這些公司員工年薪平均約30.6萬元至48.1萬元，營運有獲利者計35家公司（占比70%）。以產業別分析，多為觀光、鋼鐵、電子零組件、光電、紡織、食品等服務業或批發零售業（合計37家，占比74%）。

排序後50名公司之員工年薪平均未達48萬元者計48家公司，其中員工年薪平均未達36萬元者計5家公司，經瞭解員工薪資屬後段公司者，因多屬勞力密集產業、直接人工占比相對較高、或因營運淡旺季明顯而雇用較多兼任或臨時員工或部分工時員工，致其整體員工平均薪資偏低。

證交所將配合增訂相關資訊申報項目及定義，並研議低薪公司之篩選標準，暨洽請渠等公司說明經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性，期能以市場機制促使上市公司訂定合理之員工報酬，落實公司治理與企業社會責任。