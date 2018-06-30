為桃園志工嘉年華預熱   新住民獲「閃亮志工」表揚

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市將於7月1日在桃園藝文廣場舉辦「2017志工嘉年華」，22日活動記者會上桃園市長鄭文燦公開表揚12位閃亮志工代表，包括來自越南的新住民、高中老師、退休夫妻檔，甚至連高齡83歲阿嬤都來當志工，一起為大桃園地區服務，豐富生命，展現志工高價值。

根據統計，截至2018年6月，桃園領有志工紀錄冊的志工人數有7萬8,773人，50歲以上高齡志工達6成，展現生命價值和能量。市府在中壢區設置「桃園市非營利組織發展中心」，協助志工培訓及提供課程和資源，市府大型活動也都有志工的身影，如桃園農業博覽會的導覽志工，透過導覽服務市民朋友，同時也對台灣農業生態、科技、文化產生更大的連結和瞭解。

桃園市長鄭文燦今日出席記者會時表示，「志工桃園」是桃園重要政策，也是智慧城市指標之一，感謝志工的付出和對社會的貢獻，特別於今日公開表揚12位閃亮志工代表。

武陵高中老師洪連慶志工服務年資高達35年，他協助桃園個弱勢團體辦理活動，並招募武陵高中青年志工，以身作則帶領學生投入志工行列。趙維君和張仁其夫婦檔創立青春陽光有氧健康協會，整建虎頭山並擔任運動指導志工，希望帶領桃園市民透過運動，找到健康及快樂。

高齡83歲的曹蓮英，仍保持一顆赤子之心，不僅經常到老人長照中心及護理之家探視關懷弱勢族群，更展現活力，服務人群。越南籍志工阮氏碧水來台20餘年，2005年加入衛生保健志工，除提供通譯協助新住民外，還負責癌症篩檢及預防接種電話關懷。

社會局副局長劉思遠表示，桃園市2018年志工嘉年華活動於今年7月1日在桃園市藝文特區廣場舉辦，活動內容包括志工大會師、啦啦隊展演、闖關遊戲、團體趣味競賽、攝影比賽等，歡迎市民踴躍參加，更多相關活動詳情，請上「志工桃園全球資訊網」