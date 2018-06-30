移民署訪大園清真寺 「伊」守護移工權益

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為關懷桃園當地穆斯林移工，移民署桃園市服務站林萬益主任6月29日前往大園清真寺關懷穆斯林移工，並拜會臺灣穆斯林輔導協會理事長黃金來，林萬益主任向現場移工就「人口販運防治法」及移工自身權益做宣導，並提供小獎品，以有獎徵答的方式，發送給答對問題的移工們。

目前臺灣外籍移工已逾68萬人，其中桃園市的移工人數高達11萬多人，是全臺灣移工人數最多的縣市。桃園市目前有龍岡和大園兩座清真寺，每逢禮拜五是伊斯蘭教最大的禮拜聚會時間，稱為「主麻日」，許多穆斯林會前往參加「主麻禮拜」。

臺灣穆斯林輔導協會理事長黃金來表示，大園清真寺提供離鄉背井的穆斯林移工一個精神寄託及安頓身心的地方。此外，清真寺也會宣導無論身處在任何國家，移工朋友們都必須遵守當地國的法律。

移民署當天於訪視宣導時，準備印尼版宣導海報，希望藉此能讓移工們更了解人口販運的概念。宣導內容包括移工人權保障及人口販運防制概念為主題，並提醒移工朋友遇到任何問題皆可撥打「1955勞工諮詢專線或是110及(02) 2388-3095(響鈴救我)通報專線等，希望藉此能提升移工對於自身權益的重視。

桃園市服務站主任林萬益表示，對於初來乍到的外籍移工來說，常因為不熟悉他國的規定而誤觸法律，如果成為失聯移工，非法身分可能會成為人口販運的被害者，希望能藉由此次的關懷訪視及宣導，希望讓更多移工朋友們知道如何保護自己，更懂得維護自身的權益。

林萬益主任向現場移工就「人口販運防治法」及移工自身權益做宣導，並提供小獎品，以有獎徵答的方式，發送給答對問題的移工們。（移民署桃園市服務站提供）

林萬益主任向現場移工就「人口販運防治法」及移工自身權益做宣導，並提供小獎品，以有獎徵答的方式，發送給答對問題的移工們。（移民署桃園市服務站提供）