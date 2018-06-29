印度雨季提前到來 攸關經濟成長

攸關印度經濟成長的雨季今年提前來臨，印度氣象局（IMD）今天表示，全印度都已進入雨季。

雨季帶來的雨量，攸關農作物的生長與收成，也關係到印度國內生產毛額（GDP），因為印度農業占全國GDP的17%到18%左右，雨季的雨量豐沛與否，直接影響印度的經濟成長，因此頗受關注。

印度氣象局國家天氣預報中心主任戴維（Sathi Devi）29日告訴「國際亞洲新聞社」（ANI），西南季風帶來的雨季覆蓋整個印度，通常需要兩週的時間，因此雨季大多在7月15日前覆蓋全印度，但今年雨季來得比較早，現在已及於全印度。

戴維說，未來3天，印度國家首都區將會迎來廣泛的降雨。

由於雨季到來，印度各地原本氣溫都超過攝氏40度，但現在氣溫已降至攝氏30多度，德里最低氣溫甚至在攝氏30度以下，且過去因沙塵暴帶來的空氣污染也獲得改善。

印度地球科學部空氣品質系統及天氣預測與研究（System of Air Quality & Weather Forecasting and Research，SAFAR）研究員畢格（Gufran Beig）告訴「印度新聞信託社」（PTI），德里將出現「良好」空氣品質，且明天和未來幾天的空氣品質將更加改善。