蘇澳垃圾車車斗氣爆 3人受傷

宜蘭縣蘇澳鎮公所一輛垃圾車今天晚上於鎮內收運垃圾時，後方車斗在擠壓後隨即發生氣爆，造成3人輕傷送醫，警消等相關單位已展開調查。

宜蘭縣消防局晚間約7時30分獲報，蘇澳鎮崑明路上有一輛垃圾車發生氣爆，造成現場一名詹姓男清潔隊員、一名年約50歲的張姓男子，還有66歲的廖姓婦人受傷，分別送往羅東聖母醫院及臺北榮民總醫院蘇澳分院治療，所幸3人都沒有生命危險，意識都清楚。

據了解，這部垃圾車後方裝運垃圾的車斗部位，疑似因氣爆壓力遭炸開，原本收好的垃圾散滿一地。

警消表示，這起意外是否有民眾沒有依照垃圾分類相關規定，將易燃或易爆的相關廢棄品混入垃圾袋內丟棄，還需進一步調查釐清。

聖母醫院表示，詹男到院後經檢查，雙耳膜有破裂情況，部分聽力受損，需門診繼續追蹤治療；張男全身遭玻璃刺傷，兩人都無生命危險。

臺北榮民總醫院蘇澳分院表示，廖姓婦人的手臂與腿部遭震碎玻璃割傷，經就醫後已無大礙，晚間自行出院。

蘇澳鎮公所主任秘書游文祥告訴中央社記者，垃圾車有定期保養及檢查，本身沒有問題，警方已在現場拉起封鎖線，在垃圾堆中尋找相關疑似引發意外的證物。

蘇澳鎮長陳金麟在獲知消息後，除趕往現場了解受災情形，也前往醫院慰問傷者。

陳金麟受訪時說，會發生這樣意外實在罕見，鎮公所感到很遺憾。清潔隊在收運垃圾時，不會逐一詳細檢查垃圾袋內裝什樣垃圾，請民眾要落實垃圾分類。