期交所股東會通過每股配發股利4.25元   選出第8屆董事及監察人共 14 位

臺灣期貨交易所於今(29)日召開107年股東常會，
去(106)年期交所表現獲得國際關注與肯定，
劉董事長表示，去年期交所持續積極發展各項新商品及新制度，
劉董事長表示，展望今(107)年，
另於制度面部分，包含：一、擴大夜盤交易適用商品，於7月2日將
此外，期交所將持續致力推動公益活動，
隨後由總經理邱文昌進行106年度營業及財務報告，
依期交所公司章程第 22 條規定，設置董事 15 人，監察人 5 人，除主管機關依期貨交易法第 36 條規定，指派及核定非股東董事 4 人、監察 2人外，其餘董事 11 人、監察人 3 人，應於本次股東常會選任，任期3年。至於第7屆董事及監察人任
第8屆董事及監察人當選名單
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序號
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當選別
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股東戶名(及代表人)
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1
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董事
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臺灣證券交易所股份有限公司代表人：許璋瑤
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2
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董事
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臺灣集中保管結算所股份有限公司代表人：林修銘
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3
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董事
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財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心代表人：陳永誠
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4
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董事
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臺灣銀行股份有限公司代表人：呂桔誠
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5
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董事
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元大期貨股份有限公司代表人：周筱玲
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6
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董事
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兆豐證券股份有限公司代表人：簡鴻文
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7
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董事
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合作金庫商業銀行股份有限公司代表人：雷仲達
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8
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董事
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凱基期貨股份有限公司代表人：糜以雍
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9
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董事
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統一綜合證券股份有限公司代表人：林寬成
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10
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董事
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日盛期貨股份有限公司代表人：黃旭新
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11
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董事
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富邦綜合證券股份有限公司代表人：楊俊宏
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12
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監察人
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聯邦商業銀行股份有限公司代表人：李憲章
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13
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監察人
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華南期貨股份有限公司代表人：許元禎
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14
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監察人
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群益金鼎證券股份有限公司代表人：孫天山