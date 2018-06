期交所股東會通過每股配發股利4.25元   選出第8屆董事及監察人共 14 位

臺灣期貨交易所於今 (29) 日召開 107 年股東常會, 由董事長劉連煜主持,證期局期貨管理組組長黃厚銘列席指導, 及多位期交所董監事與會。本次股東會通過每股配發股利 4.25 元 ( 含現金股利 3.65 元及股票股利 0.6 元 ) 之盈餘分派案, 並選出第 8 屆 11 位董事及 3 位監察人。

去 (106) 年期交所表現獲得國際關注與肯定, 榮獲國際期貨與選擇權之權威機構 FOW 頒發的「 2017 全球年度 交易所」 (Exchange of the Year) 國際首獎殊榮。更於今年 5 月第四度榮獲國際財經專業雜 誌「亞洲銀行家」( The Asian Banker )頒發「年度金融衍生性商品交易所」( Financ ial Derivatives Exchange of the Year )。在在顯示期交所在商品創新、資訊科技、 夜盤交易及國際合作等各方面亮眼的表現獲得國際肯定, 讓臺灣期貨市場在全球金融舞台上備受矚目。

劉董事長表示,去年期交所持續積極發展各項新商品及新制度, 主要包括:一、持續推動「三足鼎立」發展策略,在既有主力商品— 國內股價指數類商品之外, 積極發展匯率類及國外股價指數類等兩類商品,於 5 月 15 日與芝加 哥商業交易所 (CME) 合作在國內推出台版美國道瓊期貨及美國標 普 500 期貨, 其中台版美國道瓊期貨已是海外市場日均量最大的道瓊期貨;另於 1 月 22 日上市英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨,匯率類商品增至 8 項,充分發揮群聚效應,為期貨市場注入新動能;二、 推出夜盤交易,國內期貨市場交易時間達到幾近全天候交易, 並與歐美市場一般交易時間接軌。今年以來, 夜盤占日盤交易之比重再攀升至 20% 以上, 顯示夜盤避險交易之重要性與日俱增;三、與德國交易所集團 ( Deutsche Börse Group) 合作銷售行情資訊, 將我國期貨市場行情資訊行銷海外, 海外公司簽約使用交易資訊之家數已由前 (105) 年之 8 家成長至 30 家,吸引國外法人參與我國市場, 提昇臺灣市場之國際曝光度及知名度;四、 持續推動法人機構參與臺灣期貨市場交易,法人參與家數持續成長, 去年共計新增 124 家法人機構參與臺灣期貨市場交易。

劉董事長表示,展望今 (107) 年, 期交所仍將持續拓展商品多元化及推動交易結算制度, 在商品面部分,包括:一、今年期交所首度與國際知名指數編製機構 S&P Dow Jones 指數公司 (S&P) 簽約,於 5 月 7 日開始共同發布 2 項 大小美人期貨指數,未來可望有投信等相關公司發行相關商品;二、 繼續推動國外指數期貨商品上市,美國那斯達克 100 指數期貨授權 簽約等相關準備事宜已接近底定,將儘快推出;三、將於下週一 ( 7 月 2 日 ) 上市布蘭特原油期貨, 全球三分之二之原油訂價係以布蘭特原油價格作為指標, 布蘭特原油期貨上市後將可滿足市場多樣化之交易需求。

另於制度面部分,包含:一、擴大夜盤交易適用商品,於 7 月 2 日將 黃金、原油等商品類期貨與選擇權納入夜盤交易適用商品, 未來將持續納入更多商品;二、 規劃建立我國店頭衍生性商品集中結算機制, 以降低金融業資本計提;三、持續推動建置期貨商主機共置 (Co- Location) 服務。

此外,期交所將持續致力推動公益活動, 包含與周邊單位及金融業者共同辦理「食 ( 實 ) 物銀行」, 及持續捐贈復康巴士並將於近日完成全國 22 縣市之捐贈。 另目前正值世界盃足球賽舉辦期間, 期交所於四年前開始結合周邊單位及寶成企業贊助少年足球隊, 為國內足球運動發展盡一己之力。最後, 劉董事長感謝股東在過去四年對他任內的支持, 使期貨市場得以興盛發展。 國際上期貨市場帶動現貨市場發展蔚為趨勢, 希望我國期貨與證券市場一起持續為國內經濟發展提供服務。語畢, 出席股東也報以熱烈鼓掌。

隨後由總經理邱文昌進行 106 年度營業及財務報告, 並順利通過承認 106 年度營業報告書、 財務報表及每股發放現金股利 3.65 元、股票股利 0.6 元之盈餘 分派等案。於討論案結束後,隨即進行期交所第 8 屆董事及監察人選 舉。

依期交所公司章程第 22 條規定,設置董事 15 人,監察人 5 人,除主管機關依期貨交易法第 36 條規定,指派及核定非股東董事 4 人、監察 2 人外,其餘董事 11 人、監察人 3 人,應於本次股東常會選任,任期 3 年。至於第 7 屆董事及監察人任 期,則於 7 月 22 日屆滿。

第8屆董事及監察人當選名單