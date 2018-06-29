  1. 首頁
  2. 財經

期交所股東會通過每股配發股利4.25元   選出第8屆董事及監察人共 14 位

By  台灣英文新聞
2018/06/29 19:36

期交所於6月29日召開107年股東常會，由董事長劉連煜(中)主持。(照片由期交所提供)

臺灣期貨交易所於今(29)日召開107年股東常會，由董事長劉連煜主持，證期局期貨管理組組長黃厚銘列席指導，及多位期交所董監事與會。本次股東會通過每股配發股利4.25(含現金股利3.65元及股票股利0.6)之盈餘分派案，並選出第811位董事及3位監察人。

(106)年期交所表現獲得國際關注與肯定，榮獲國際期貨與選擇權之權威機構FOW頒發的「2017全球年度交易所」(Exchange of the Year)國際首獎殊榮。更於今年5月第四度榮獲國際財經專業雜誌「亞洲銀行家」（The Asian Banker）頒發「年度金融衍生性商品交易所」（Financial Derivatives Exchange of the Year）。在在顯示期交所在商品創新、資訊科技、夜盤交易及國際合作等各方面亮眼的表現獲得國際肯定，讓臺灣期貨市場在全球金融舞台上備受矚目。

劉董事長表示，去年期交所持續積極發展各項新商品及新制度，主要包括：一、持續推動「三足鼎立」發展策略，在既有主力商品—國內股價指數類商品之外，積極發展匯率類及國外股價指數類等兩類商品，於515日與芝加哥商業交易所(CME)合作在國內推出台版美國道瓊期貨及美國標500期貨，其中台版美國道瓊期貨已是海外市場日均量最大的道瓊期貨；另於122日上市英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨，匯率類商品增至8項，充分發揮群聚效應，為期貨市場注入新動能；二、推出夜盤交易，國內期貨市場交易時間達到幾近全天候交易，並與歐美市場一般交易時間接軌。今年以來，夜盤占日盤交易之比重再攀升至20%以上，顯示夜盤避險交易之重要性與日俱增；三、與德國交易所集團(Deutsche Börse Group)合作銷售行情資訊，將我國期貨市場行情資訊行銷海外，海外公司簽約使用交易資訊之家數已由前(105)年之8家成長至30家，吸引國外法人參與我國市場，提昇臺灣市場之國際曝光度及知名度；四、持續推動法人機構參與臺灣期貨市場交易，法人參與家數持續成長，去年共計新增124家法人機構參與臺灣期貨市場交易。

劉董事長表示，展望今(107)年，期交所仍將持續拓展商品多元化及推動交易結算制度，在商品面部分，包括：一、今年期交所首度與國際知名指數編製機構S&P Dow Jones指數公司(S&P)簽約，於57日開始共同發布2大小美人期貨指數，未來可望有投信等相關公司發行相關商品；二、繼續推動國外指數期貨商品上市，美國那斯達克100指數期貨授權簽約等相關準備事宜已接近底定，將儘快推出；三、將於下週一(72)上市布蘭特原油期貨，全球三分之二之原油訂價係以布蘭特原油價格作為指標，布蘭特原油期貨上市後將可滿足市場多樣化之交易需求。

另於制度面部分，包含：一、擴大夜盤交易適用商品，於72日將黃金、原油等商品類期貨與選擇權納入夜盤交易適用商品，未來將持續納入更多商品；二、規劃建立我國店頭衍生性商品集中結算機制，以降低金融業資本計提；三、持續推動建置期貨商主機共置(Co-Location)服務。

 此外，期交所將持續致力推動公益活動，包含與周邊單位及金融業者共同辦理「食()物銀行」，及持續捐贈復康巴士並將於近日完成全國22縣市之捐贈。另目前正值世界盃足球賽舉辦期間，期交所於四年前開始結合周邊單位及寶成企業贊助少年足球隊，為國內足球運動發展盡一己之力。最後，劉董事長感謝股東在過去四年對他任內的支持，使期貨市場得以興盛發展。國際上期貨市場帶動現貨市場發展蔚為趨勢，希望我國期貨與證券市場一起持續為國內經濟發展提供服務。語畢，出席股東也報以熱烈鼓掌。

隨後由總經理邱文昌進行106年度營業及財務報告，並順利通過承認106年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利3.65元、股票股利0.6元之盈餘分派等案。於討論案結束後，隨即進行期交所第8屆董事及監察人選舉。

 依期交所公司章程第 22 條規定，設置董事 15 人，監察人 5 人，除主管機關依期貨交易法第 36 條規定，指派及核定非股東董事 4 人、監察 2人外，其餘董事 11 人、監察人 3 人，應於本次股東常會選任，任期3年。至於第7屆董事及監察人任期，則於 722日屆滿。

第8屆董事及監察人當選名單

序號

當選別

股東戶名(及代表人)

1

董事

臺灣證券交易所股份有限公司代表人：許璋瑤

2

董事

臺灣集中保管結算所股份有限公司代表人：林修銘

3

董事

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心代表人：陳永誠

4

董事

臺灣銀行股份有限公司代表人：呂桔誠

5

董事

元大期貨股份有限公司代表人：周筱玲

6

董事

兆豐證券股份有限公司代表人：簡鴻文

7

董事

合作金庫商業銀行股份有限公司代表人：雷仲達

8

董事

凱基期貨股份有限公司代表人：糜以雍

9

董事

統一綜合證券股份有限公司代表人：林寬成

10

董事

日盛期貨股份有限公司代表人：黃旭新

11

董事

富邦綜合證券股份有限公司代表人：楊俊宏

12

監察人

聯邦商業銀行股份有限公司代表人：李憲章

13

監察人

華南期貨股份有限公司代表人：許元禎

14

監察人

群益金鼎證券股份有限公司代表人：孫天山

 

 