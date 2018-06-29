〈數學不好，不是你的錯5〉：建議家長與社會改變部分價值觀

延續第一篇「<數學不好，不是你的錯1>：是考試制度的錯&認識數學恐懼症&先學唱歌，再學看譜」、第二篇「<數學不好，不是你的錯2>：建議老師應該怎麼做」、第三篇「<數學不好，不是你的錯3>：建議課本應該怎麼改」、第四篇「<數學不好，不是你的錯4>：數學要如何先學唱歌再看譜」，接著討論家長、社會應該進行怎樣的價值觀改變。我們知道考試制度會造成數學恐懼，見圖1。

圖1

我們知道家長會遷就考試制度，以及老師及課本的內容，最後卻造成學生排斥數學甚至是害怕數學。那麼到底在哪些地方會造成數學恐懼呢？

【數學恐懼、數學無趣的原因】

由於本篇會與前文有著部分重疊的問題，故僅就相同的部分提出討論，並建議方法，其他請參考前文。

家長與社會造成數學恐懼、數學無趣部份，並建議方法

1. 大多數人認為數學很有用、數學是科學的基礎，所以學生必須認真學習。

2. 大多數人認為數學好就是算術好，並認為會計算就是數學好，有許多人被送去學珠心算。

3. 大多數人會用打罵教育來逼學生唸書。

4. 大多數人認為數學可以勤能補拙。

上述4點煩請參考前三篇。

5. 大多數人誤認為成績高分就是懂數學，並認為熟能生巧，所以誤會計算快(珠心算)就是會數學。

建議方法：作者認為熟能生巧難以理解數學，而是在培養一個技術。成績與熟練相關，但這兩者都與理解不相關，換言之土法煉鋼的多練習幾次就能體會、就能理解，不是正確的教學方式，老師應該具備找出學生問題的能力，而家長不應該過度逼學生做大量的練習，而是以理解為主。

6. 部份的家長是高級知識份子，其中部分的家長會逼迫小孩樣樣都要會。

建議方法：作者認為如果家長自己本身不是樣樣通，為什麼要求小孩樣樣通，這本身不合理。家長要接受自己的小孩並非是全能型天才，同時要了解到數學基因是一個很奇怪的東西，幾乎沒有聽過數學世家的傳聞，所以幾乎可以說數學基因是一種亂數出現的情況，是難以遺傳的，既然如此為何要逼迫每個學生都學大量的數學？

7. 部分家長會逼學生喜歡或愛上數學，以及逼學生會全部的數學。

建議方法：作者認為數學是一個科目，沒有必要一定要會，或是不會；以及沒有必要一定要喜歡，或是不喜歡。

8. 大多數人都不懂數學，誤解數學的本質。多數人還是認為數學是算術、數字的學問而已，或是套套公式就好，而不願去理解。

建議方法：目前數學家對「數學的意涵」已有共識：「數學是一種-研究型態、模式（pattern）的科學（science of patterns）。」數學家就是在研究抽象的模式，模式可以是真實存在(用數值反推導)、或想像(用演繹的)。不同種類的模式有不同的內容：

幾何學是研究形狀模式。

微積分是研究運動模式。

邏輯學是研究推論模式。

統計學是研究數據模式。

而作者的認知數學不僅僅如此，更是藝術、也是邏輯、民主的基石。

學生造成數學恐懼、數學無趣部份，並建議方法

1. 假性數學好，遇到挫折便沒有信心。

建議方法：依作者的經驗觀察到台灣數學好的學生有很多種，但可分為兩大類，理解型、與記憶型，而絕大多數都是記憶型，但也不乏兩者混合的，而混合型的學生常會誤會成績好、就是懂、就是理解數學了，但只要再往高階一點的數學反而就會不懂，進而放棄數學，害怕數學。

混合型的學生把握自己的記憶力，加強推導過程，把理解能力提高，就能學好數學。而理解型的學生對於記憶本來就是薄弱，但是善於推導，所以基本上都不怕數學。而記憶型的學生因為很難理解數學，建議老師應該拿出一套好理解的方式，如：「先唱歌再學看譜」，而非用硬套公式的方式。至於理解型的學生則不大需要擔心看不懂，但問題會出在考試上，如果計算速度慢會導致成績差，讓學生誤會自己不理解數學。

2. 忽略數學既是理科也是主科，利用選組來逃避數學，部分學生因為很怕數學，或是想說以後念的科系是非理組，進而放棄數學。

建議方法：作者發現，高中會分文理組，文組的人、非理組的人會自以為找到一個躲避數學的理由，而不學數學。也有的人會認為數學是科學的語言，我不當科學家所以可以不念數學。

在台灣目前一向認為國英數是三大主科，而國文與英文是文科，數學是理科，但國文與英文大家大多不會排斥學習，但面對數學時，卻會出現排斥現象，這是錯誤的觀念，因為主科就是必修的意涵，是不可避免的內容，因此無論是什麼組別，都應該學會最基礎的部分，並認知數學並非選修，不可以全部放棄。

除了用必修選修的方式讓學生瞭解不可避開數學外，還要讓學生了解到因為萬物皆數，任何事物都離不開邏輯、數學、統計三個範疇；邏輯是理則學，是所有學問基礎中的基礎；而歷史就是一部數學史，民主素養還得用數學來學習；社會學絕大多數情況都會用到統計學。文學類的人可能用不到數學與統計，但會用到邏輯；而大多數的人在工作上大多會用到統計；理工科的人會用到部分的數學與統計。

3. 錯誤的學習方式，認為數學與其他科目一樣，多作筆記、多做題型套公式就能理解數學。

建議方法：上述內容其實是一直來被人戲稱的唸書兩大法寶，蔣光超(講光抄)與貝多芬(背多分)，或許其他科目有其功用，而數學部分依作者經驗，可以肯定是99.9%沒有功用，僅僅能讓學生討厭數學。不去理解的死背與刻鋼板(默寫一遍又一遍)，無助於理解。也就是數學很難存在「書讀百遍，其義自現」，或是「練功百遍，身法自現」，這個講法或許大家不認可，但是事實勝於雄辯，這麼多年來我們一直使用這套方法，但喜歡或懂數學的人一直寥寥無幾。作者認為數學用「書讀百遍，其義自現」，或是「練功百遍，身法自現」的方式讓學生做苦工成效不彰。作者認為要用「先學唱歌再看譜」的方式來學習數學。

4. 不明白為什麼要學習？

建議方法：作者發現到學生及家長盲目熱衷學習，不管是數學還是其他科目，台灣的學生很難去認知到為什麼要學習，這跟先進國家的學生差異相當大，他們是知道為什麼要學習而學習，台灣的學生是不知道為什麼要學習而學習。換言之就是沒有任何主見的盲目追求學歷，並且不知道文憑是否對自己有意義。

為什麼學生及家長這麼盲目熱衷學習呢？作者認為以前是很少人可以學習，所以學生會珍惜學習的機會，希望藉由學習改變人生；而現在是因為有太多的誘因、太多的學習選擇如線上學習課程、網頁一開各國各種科目都有，想要學習實在太容易了，以致去學校學習、聽老師講課顯的太枯燥乏味了，而失去團體學習的樂趣，甚至不加以珍惜。

學校應該想辦法引起學生的學習興趣，而不是用考試的方法來逼學生學習，對於成績數字的執著的學生畢竟是少數，而這也不是一個讓學生保持興趣的一個好方式，因為成績不好的學生近乎是被老師放棄。用成績讓學生有好勝心與有興趣念書的方式，已經行之多年，可以看出來根本無用；也曾聽過有人提出快樂學習，依作者看，這是一種荒謬的學習方法，因為對於大多數人不要學習就是最快樂，僅少數人可以從學習中或是學習完成得到快樂。所以學校一定要找出正確的方式，讓學生對學習產生興趣。

【結論】

當了解的數學恐懼的成因後，我們應該要避開並解決它。作者認為最好的方法就是「先學唱歌再看譜」，引發興趣之後，再來學習。

作者希望藉由這幾篇的內容讓大家明白到目前的數學教育，有著許多急需改善的部份，否則只會一直不斷的數學恐懼，同時也就難以認識數學。我們要知道數學不僅僅只有算術、解題部份。我們還需要了解它的本質，對於大多數學家的共識，數學是研究型態（pattern）的科學。對於作者而言是人文藝術的基石，更是推動人類歷史不可或缺的學問，尤其是在統計、邏輯及民主部份。

下一篇將會介紹芬蘭如何學習數學，如何讓大多數學生，不怕數學，以及擁有一定的數學能力。

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「強迫學習的東西是不會儲存在心裏的」---柏拉圖

「所有智力方面的工作都要依賴於興趣」---瑞士著名教育家 皮亞傑Jean William Fritz Piaget

