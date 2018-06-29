融合環保醫療與保健　清真主題館打破刻版印象

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）一連4天的台北國際食品五展，今年首度在「台灣國際清真產品展」設立獨立的「清真主題館」，並以分區方式展示各項展示品，從食品、保養品到其他生活用品，打破過去刻板印象，在展場打造穆斯林友善環境。

20幾款美容展示櫃裡，卻有一金一銀的面膜吸引眾人的目光。為人客氣的總經理林宇岳告訴記者，他們公司是首次參展，也非常開心把這特殊的保養品介紹給國人。

總經理林宇岳。（照片由台灣英文新聞拍攝）

林宇岳表示，展櫃上這些產品都是歷經7年研發、榮獲約18項發明專利，還有「清真」與「素食」雙認證，並在歐美、中國、東南亞、印度等地銷售。他還說，全世界每年約使用100億個面膜，但這些傳統面膜皆為一次性，貼完就丟了。而新的面膜所選用的材質，屬於環保且生物可分解的材質，它的基底原料還是來自海藻，不僅適用於各種膚質，還可隨臉形或是使用者的需求而延展與調整。

林宇岳說，這款創新面膜還可以自動將皮膚降溫6~8℃，達到舒緩鎮靜之功效。

看得出他們有敷面膜嗎？（照片由台灣英文新聞拍攝）

對於展櫃上金色面膜的部分，他還說，整塊面膜屬於海藻膠膜體，宛如金泊一般，是目前在東南亞、日本還有中東地區詢問度最高的商品。令人感到有趣的還有蕾絲邊的面膜，這項設計要打破過去只能關在家敷面膜的限制，新款面膜就算是外出做運動或是看電影也不怕它掉下來。最重要的是，這個產品還適用於燒燙傷患者。

他透露，印尼約有2億4,000萬人口，政府決定在2019年強制將化妝保養品、食品、保健食品跟部分的醫療用品都要有清真認證，並且將清真與非清真標示清楚，並分區成列。而擁有10億人口的印度，今年也要求廠商要標示「素食」與「非素食」。

創新面膜的銷售廠商。（照片由台灣英文新聞拍攝）

林宇岳說，新南向不是空談，只要廠商有技術背景與認證的實力，藉由政府的法律規範與保護，這將帶動全球的清真認證商機。他說，光是這片黃金面膜在杜拜、中東或是印度，末端售價可來到3,000元台幣。

保健食品廠商櫃位。（照片由台灣英文新聞拍攝）

展場上，還有另一家做保健食品的廠商，從機能性果凍、膠囊、劑型，可說應有盡有。該業者表示，他們除可提供客製化服務外，所有保健食品的配方，經調整都可方便消費者隨時隨地補充營養。其中一項保健食品則是和台北醫學大學附設醫院合作研發，並已經在市場上販售，其他商品都在回教國家販售。

中華民國對外貿易發展協會表示，今年的台北國際食品展共有34個國家館、1,628家參展廠商、逾4,000個攤位，不僅是歷年來國家館最多的一次、規模亦再創新高。這也顯示台灣充分跟國際接軌，也是跟各國建立友好關係的平台。

其他清真認證品。（照片由台灣英文新聞拍攝）

結合台灣農產品製作不同口味的咖啡商品。（照片由台灣英文新聞拍攝）

台灣廠商研發的冷泡咖啡。（照片由台灣英文新聞拍攝）