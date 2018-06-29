全球城市財富：紐約第1名　台北掉到43名

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）瑞普萊坊今（29）日公布最新城市財富指數，紐約位居第一，亞洲則以新加坡位居第五最強，台北由於外資因素從去年的15名掉到43名。

根據《聯合晚報》，最新的城市財富指數指出，緊接在第一名紐約之後的城市為，倫敦、舊金山、洛杉磯、芝加哥。亞洲則以新加坡最強，名列第五，其次是東京及香港，分列全球第八、第九名。

今年瑞普萊坊改變評比方式，分為財富、投資、生活方式、未來等四大項進行評比，台北市雖超級富豪人數多，交通位置佳，但從去年的第15名降至第43名。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台北市在投資項目上，由於商用不動產交易量屢創新低、外資投資多樣性不足，只剩本土自用買方，跟第一名的紐約相差近17倍，在全球314個主要城市排名只有162名，位居中後段，是落後的主因。

在財富項目上，台北市排名最佳，但今年評比不只根據超級富豪的人數趨勢，也統計年收入達25萬美元（約台幣750萬）的家戶數。紐約以117萬戶位居第一，台北市以8萬戶排名31，與紐約相差13倍之多，代表台北市超級富豪人數多，但高階專業經理人及受薪族較少。

在生活方式評比上，項目為五星級飯店數量、米其林摘星數、過夜旅客消費額及全球前百名大學數量。倫敦擁有75間五星級飯店及四間頂尖大學，東京則摘下314顆米其林星星，墨爾本的過夜旅客均消為1925美元（約台幣6萬元）。

黃舒衛表示，台北市在過夜旅客平均消費額上有突出表現，以每晚1348美元（約台幣4萬元）排進第九，但生活方式總排名第51，可見在觀光、餐飲與文化教育仍有很大的進步空間。