 2018「Brand Asia亞洲影響力品牌」榜單   義美「親切友善」獲肯定

日經 BP顧問公司代表 Mr. Kenichi Yoshida在發表會中致詞。(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

（台灣英文新聞／宇妍 綜合採訪報導）知名消費者生活型態研究顧問EOL東方線上消費者研究集團、日經 BP顧問公司 (Nikkei BP Consulting)，以及《經理人月刊》今 (29) 日舉辦「Brand Asia亞洲影響力品牌調查」發表會，連續第三年推出跨國、跨 品項、全方位指標的品牌調查報告。

本調查最大的特色在於，評量標準不在銷量或是通路滲透率，而是依照品牌價值 大師David Aaker與日經BP顧問的研究架構，透過親切友善 (Friendly)、便利實用 (Convenient)、卓越出色 (Outstanding)、創意革新(Innovative) 四大指標來評量，得出企業總體在消費者心中的品牌力。

2018年不分 指標、跨品項的總排行榜由YouTube奪冠，前五名依序 為Google、Line、Apple與Facebook (臉書)。

排名第11的誠品，為台灣在地品牌冠軍。義美食品在140個品牌中，排名為21(見文末榜單)。值得一提的是，義美在親切友善單項調查中，居140個品牌的第5名。

《經理人月刊》總編輯齊立文，說明調查結果 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

2018年「Brand Asia亞洲影響力品牌調查」共有10個亞洲國家地區參與，包含 日本、台灣、中國、南韓、印度、越南、泰國、馬來西亞、印尼、 菲律賓。

台灣調查範圍包括140個品牌 (80個不分區品牌、60個各區提名品牌)，橫跨網路、日用品、 服飾、家電、航空、通路等。

東方線上消費者研究集團執行長蔡鴻賢認為：「根據東方線上201 8趨勢分析，網路口碑傳遞所創造的熱銷商品橫空出世，受大家青睞 。行銷人更需特別注意品牌價值的經營；唯有維持品牌價值， 才能不落入規格品競爭的漩渦。」

東方線上消費者研究集團執行長蔡鴻賢，說明調查方法。(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

他也指出，面對台灣目前的新南向政策， 以及與中國、南韓的行銷戰局，掌握自家品牌與該市場其他眾多品牌 的競爭態勢，更是刻不容緩。

2018年調查增加20個台灣消費者喜愛的品牌進入調查，包含m omo電商、中國信託銀行、中華郵政、黑松、玉山銀行、台灣啤酒 、光泉等，呈現其在競爭態勢中的樣貌。

以下為2018「Brand Asia亞洲影響力品牌調查」完整名單 (資料來源:東方線上公司)