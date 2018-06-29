GB鮮釀餐廳推世足期間限定優惠套餐

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）以啤酒及異國料理聞名的GB鮮釀餐廳，將於世足期間特別推出限量優惠，其中包含季節限定菜單、精選啤酒、優惠活動。進入四強比賽後，營業時間將延長至球賽結束，並加碼於冠軍賽當天，推出限量餐廳入場卷，快替自己保留最佳觀戰位置。

目前系列新菜色取材自當季新鮮水果及藍莓、藜麥、庫斯庫斯等健康食材，主廚更創新的加入枸杞，使用東西方元素設計出「福爾摩沙鳳梨肋眼牛排」、「泰式雞肉鮮蔬總匯」、「芒果甘藍沙拉」等餐點。



福爾摩沙鳳梨肋眼牛排（照片來源：GB鮮釀餐廳）



芒果甘藍沙拉（照片來源：GB鮮釀餐廳）



泰式雞肉鮮蔬總匯（照片來源：GB鮮釀餐廳）



肉食主義者別錯過「福爾摩沙鳳梨肋眼牛排」，以在地鳳梨醃漬搭配肋眼牛排後炙火碳烤，佐芝蔴葉沙拉及甘藍庫斯庫斯；清爽的「芒果甘藍沙拉」使用庫斯庫斯搭配台灣的愛文芒果，加入羽衣甘藍、枸杞、新鮮費達起司與杏桃乾，還可搭配檸檬油醋或芒果萊姆兩種醬料；「泰式雞肉鮮蔬總匯」將東南亞風味酸香的羅望子製成的羅望子腰果醬，搭配沙嗲雞柳條，樂於體驗異國風情的饕客可嚐試。

同時，GB鮮釀餐廳也推出推薦的2款夏季限量啤酒，分別為「夏季派對愛爾」，其啤酒花與酵母混合大麥與小麥的香味，口感清新適合搭配海鮮；柔順的「梅爾森拉格」則略帶焦糖滋味；另外，「小麥酵母愛爾」啤酒則帶有清爽的香蕉果香。消費者在家觀看球賽也能享受到鮮釀啤酒，限定方案為自備GB Growler啤酒外帶壺充填啤酒買二杯送二杯；即日起至7/31，iCAN罐裝鮮釀啤酒買二送一。

GB鮮釀餐廳將延長營業時間，台北敦北店自四強起營業至比賽結束，其他門市則在決賽日當天延長營業時間至比賽最後一秒。

世足冠軍賽當天，GB鮮釀餐廳推出限時限量世足決賽專屬門票，限定優惠只需800元，憑票劃位即能享受多款鮮釀啤酒、指定調酒以及經典美式菜色。特製美食如「達拉斯牛肉辣醬脆片」、「GB蒜味薯條」、使用台灣本地生產的地瓜製作的「布萊恩薯薯」，酥炸後拌上迷迭香白糖，以及「酥炸花枝」。