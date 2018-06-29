堅守偏鄉26年  瑞士籍新住民獲移民署肯定

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為關懷台東偏鄉新住民在台生活情形，移民署副署長鐘景琨28前往台東縣訪視太麻里新住民發展協會理事長劉莉女士，與尚武天主堂的瑞士籍修女宋玉潔，關懷臺東縣南迴線的新住民，並對瑞士籍修女宋玉潔二十幾年來堅守偏鄉，為居民服務的貢獻深表感謝。

移民署一行人到訪太麻里鄉關懷新住民，太麻里新住民發展協會理事長劉莉及姐妹們，準備了家鄉味茶點，介紹並說明太麻里鄉的相關產業與新住民姐妹平時在當地的工作情況。

依據統計資料，在臺新住民配偶人數已逾53萬人，再加上二代子女人數估計超過92萬人，台東縣由於地處台灣東部偏鄉，瑞士籍修女宋玉潔卻仍然堅守崗位，為當地人服務。

高齡75歲的瑞士籍修女宋玉潔，來台將近40年，在臺東縣大武鄉服務26年，2004年雖曾得癌症，仍然堅守崗位，並熱心公益，服務偏鄉的新住民與原住民，2013年榮獲第13屆醫療奉獻獎。

但隨著偏鄉少子化，人口結構發生變化，尚武天主堂的天琪幼兒園於2017 6月畫下據點，瑪利德蘭基金會正式啟動天琪日間照顧中心計畫，宋玉潔修女亦然堅守偏鄉，造福當地居民。

鐘副署長表示，看到新住民朋友與傳教人員飄洋過海落地生根，為臺灣注入新能量，認真地學習職能全力以赴，並帶來卓越貢獻，將自己一生奉獻回饋給台灣社會，相當值得肯定。