福容5飯店獲穆斯林認證 搶南向商機

穆斯林人口在全球快速成長，目前約有16億人，佔了約全球人口的1/4，預計到了2019年，全球的清真經濟產值將上看3.7兆美金，到了2021年，更是成長近1倍。

目前在台灣工作和留學的穆斯林逾30萬，東南亞去年來台旅遊人數也近20萬，已成為全世界第7個非穆斯林國家卻是穆斯林嚮往旅遊的國家。

看準穆斯林商機，福容大飯店旗下目前已經有五間飯店通過穆斯林認證，包括福隆店、漁人碼頭店、台北二館、麗寶樂園店及高雄店。麗寶樂園店斥資百萬打造穆斯林廚房，並設有穆斯林獨立用餐區、獨立冰箱，專屬餐具；臺北二館在食材貨源及供應商上面都經過穆斯林認可，菜單上的所有食材、醬料也都是經過穆斯林組織認可下研擬出的，照顧穆斯林旅客的胃；高雄店則是在穆斯林住客房間都放置有禮拜毯、禮拜時間表、及指向麥加的指示箭頭，方便朝拜。

搶攻穆斯林商機，各縣市政府積極推動新南向政策，希望拓展東南亞版圖!福容大飯店麗寶樂園店斥資百萬打造穆斯林廚房，今年四月獲「中國回教認證協會」穆斯林友善餐旅認證，成為台中市少數五星級飯店穆斯林友善餐廳之一，並設有穆斯林獨立用餐區、獨立冰箱，及專屬餐具等，包含餐點製作過程、肉類處理及調味料等細節都必須經過層層把關。除了飲食部分，接待人員也需經過專業訓練，包括了解穆斯林日常禁忌、及學習簡單問候語，服裝也必須注意避免過度暴露。

高雄部分，目前取得友善餐旅認證旅館共有14家，福容高雄店是其中之一，由於高雄是最靠近新南向國家的城市，如果旅行團南進南出，在高雄停留的天數多，有認證的餐廳、旅館會是回教徒進住及飲食的首選，在飲食上會特別注意，不讓穆斯林住客吃到豬肉、豬油等相關製品，另因為回教徒每天要向聖地麥加方向禮拜，會在穆斯林房間放置禮拜毯、禮拜時間表、及指向麥加的指示箭頭，廁所內也配備免治馬桶，方便穆斯林使用。

淡水漁人碼頭店，為了帶給穆斯林朋友們更舒適方便的旅遊體驗，積極通過穆斯林相關認證，日前經中國回教協會認證為穆斯林友善餐廳，在廚房管理、客房與食材均符合《Muslim Friendly餐旅認證條件與規定》，希望穆斯林朋友無論是來台洽公或旅遊有更舒適的環境可以住宿用餐。

福容台北二館早在2013年即通過回教認證，體貼穆斯林住客的需求，福容台北二館在食材貨源及供應商上面都是經過穆斯林認可，菜單上的所有食材、醬料也都是經過穆斯林組織認可下研擬烹調，並設立專用廚房，有穆斯林專用烹調鍋具，房客早餐提供穆斯林專屬套餐，台北二館共有32間客房設有膜拜標籤，指引穆斯林教友朝拜，並於浴室馬桶設備增加沖洗器。隨著國際間旅行交流頻繁，越來越多的回教人士來台觀光，台北二館希望能抓住穆斯林市場旅客的心，提供最好的住房餐飲服務。