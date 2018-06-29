花蓮理想大地 打造三代同堂天倫城堡

為期兩個月的暑假即將來臨，全家人一起出遠門走走，既能促進親子交流，亦能紓壓健腦。帶家人走出戶外，既能放鬆身心，又能讓家人間的感情更緊密。花蓮，充滿了親和可人的魅力，理想大地渡假飯店向來著重家庭親密關係，在今年暑假推出限定版「家庭連通房」六人住房專案和小朋友喜愛的閣樓童畫套房住房專案，還有暑假入住套房免費加贈一名付費兒童優惠早鳥案，忙碌的世代裡，藉由旅遊讓情感更緊密聯繫，人來了，心也舒適靜定下來。

暑假帶著子女出遊，也別忘了與家中「大寶貝」共處的時光。忙碌生活容易讓人遺忘為人子女該盡的孝順，直到養兒方知父母恩，父母需要的可能不只是物質上的需求，還有一份「陪伴」。今年暑假，來點子女的小心機，選擇入住「暑假理想家庭日假期」，除了有一泊二食的划算內容，渡假人數達六人還可入住限量的連通房房型。連通門的位置在櫃門旁邊，因此兩間房間能保有一定的私密性，很適合帶父母與子女前來同住，現在每晚只要NT$16,500起，就能替父母安排一趟最佳旅遊行程！

除了有展現孝心的渡假體驗，還有適合小家庭的「閣樓童畫假期」，兩層樓閣套房讓父母在樓下安然自在放鬆，遠眺山脈帶來的舒活寧靜；小朋友盡情的在樓上玩耍嬉戲，搭配牆面的彩繪圖案，更增添童趣，讓一家人在同個空間，卻有雙重滿足。除此之外，入住本專案還加贈今年暑假最熱門的活動，讓小朋友在園區駕駛超跑電動車，滿足小小賽車魂；還有兒童信心釣魚池，透過釣魚，增加耐心也增加親子間的親密關係。豐富精彩的遊戲活動，讓兒童盡情歡樂渡暑假！離開時，還有明星商品西班牙蜂巢糕帶著走，讓您回到家裡，還能感受彷彿在理想大地渡假的慵懶休閒。

今年暑假，理想大地推出許精彩可期的活動，伴隨著暖陽、綠意的環繞，為爸爸媽媽和孩子安排一場放鬆閒散、漫步於城堡的假期，靜享家族同遊歡樂的安好。更多詳情請查詢官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。