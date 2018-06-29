4萬人才在台研習    教育部新南向培育獲肯定  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為配合政府新南向政策，教育部2016年制定「新南向人才培育推動計畫」，建立台灣與東南亞及南亞國家的廣泛連接，目前新南向國家在台留學及研習人數已超過4萬人，越南台商攬才博覽會提供超過1,500個職缺及工作機會，在國內新住民子女培力方面，完成53冊新住民語文教材編撰培訓，新住民語文教學支援人員更達到1,698人。

行政院長賴清德28日在行政院會聽取教育部報告後指出，新南向政策中「人才培育」與「教育交流」，強化教育、產業人力的交流與合作，並結合新住民及其第二代的力量，提升臺灣與東協及南亞各國雙邊人才資源的互補與合作，加強人才培育與產業鏈結是促進我國與新南向國家合作發展的關鍵，對此他對教育部表現表示肯定。

教育部在培訓專業人才方面，配合新南向國家產業需求，開設「新南向外國學生產學合作專班」，2017年共計開設92班，2,931人入學。

在拓展國際生部分，教育部提供多元來台研習管道，成功在新南向國家中建立留學台灣品牌，2017年新南向國家學生在台大專院校留學或研習的學生達到4萬1千人，超過原先目標預定的4.03萬人，占整體境外生人數約3成5。2017年僑外生留台人數較2017年成長21.83%，共增加596人，來到3,326人。