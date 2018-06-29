新竹喜來登自瓜瓜星球迎來超萌吉祥物  陪伴大小朋友歡樂過暑假

為了陪伴大小朋友迎接歡樂暑假，新竹豐邑喜來登大飯店規劃全新吉祥物「西瓜狗─喜瓜瓜」正式加入飯店行列，並將於7月1日起至8月底推出以吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」為主角的系列住房活動與互動活動，7/29更邀請「玉米雞劇團」一同演出活動劇場，讓大小朋友留下更多有趣難忘的暑假回憶。

新竹豐邑喜來登大飯店於6月28日上午舉辦「西瓜狗見面會」，全新吉祥物─西瓜狗「喜瓜瓜」今日首度與大小朋友見面，見面會活動由鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」帶來一系列動感曲目的唱跳表演揭開序幕，透過喜波波與喜瓜瓜俏皮可愛的跳動身影，帶領台下幼兒園的小小學童們一起熱鬧互動。

去年暑假推出即獲熱烈好評的「喜波波劇場」，今年暑假的兒童劇場將由玉米雞劇團與喜波波、喜瓜瓜加入劇情演出，今日見面會也為7月29日的喜波波劇場熱鬧暖場，率先演出精采橋段讓台下的大小朋友們搶先看，透過生動的劇情演出與小朋友們精彩互動；玉米雞劇團為新竹在地兒童劇團，劇團創作以經典改編，帶給大小朋友富含娛樂性與互動教育性的故事表演，今年的喜波波劇場劇本改編自「少年狼與羊的漂流日記」，7月20日前購票即可享有早鳥購票優惠，歡迎親子共享輕鬆歡樂的午後劇場時光，詳細購票資訊請見https://goo.gl/rwha86，更多詳細資訊內容請洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000。