專訪《野青眾》莊奕凡　120草原自治區出了什麼問題？

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）120草原自治區於5月31日發生駭人聽聞的兇殺案，在該區本為射箭教練的陳姓兇嫌將一女學員分屍，草原自治區接著也成為眾矢之的。這次Taiwan News專訪到120草原自治區發起人，同時也是野青眾創辦人的莊奕凡，針對野青眾、120草原自治區及案發之後的因應方案做說明。

莊弈凡，高雄人，23歲，就讀輔大心理系一年後休學，隨後展開環島之旅，期間發起一杯咖啡一個故事的交流計劃，替開咖啡店做準備。旅行間透過與人交流，收集故事累積人脈，也舉辦了一些活動，意外受到歡迎，像是2016年白晝之夜的拜火遊行、2016年的百野遶境跨年遊行、2017年福和橋下的人類動物園等。

年紀輕輕就辦了多場成功的活動，莊對自己充滿自信，但缺乏專業活動公司訓練的他，接下大型場地的管理，顯得捉襟見肘，對於所謂的「安全配套」、「風險」、及「安全管理」，沒有太多的想像。

「野青眾」怎麼來？

野青眾的雛型為2016年的拜火遊行團隊，活動結束後，參與下一場百野繞境遊行的成員開始形成所謂的野青眾，但野青眾沒有固定的一群人，凡前來參與活動的都可以算是一員，也因此成員流動性高，背景較多元。然而，以野青眾為名所舉辦的活動，多半吸引到的族群為對現狀感到無聊，或想要追求有趣事情的人。



120草原自治區（圖片來源：120草原自治區臉書）

談到120草原自治區上的結構時，莊表示本身主要扮演的角色為場地租借方，提供基本設備使用並找活動進駐場地。活動初期，進駐的人多半為他熟識的朋友，但之後隨著申請加入的件數增加，對申請者及創作內容並沒有製定更嚴格的審查條件。

莊接著表示，自己一直很關心公共空間的議題，尤其是提供不同類型的公共空間給年輕人使用，在之前主要辦理街頭活動時，常遇到申請合法場地使用的困難，加上資金來源的問題，所以更能發揮同理心，將場地提供給需要的人使用。

問題的開始...

隨著更多人加入這個空間，噪音、衛生、安全等問題也隨之而來，近二個月起附近居民陸續向里長、警方提出抗議與檢舉，指活動播放音樂直至深夜擾人、周遭環境可見菸蒂、酒瓶等垃圾。

莊說明，大家有共同維護草原上衛生乾淨的責任，但由於資金上的不足，他們會回收一些活動結束後的佈置物供未來活動使用，這也導致場地看起來有點像「撿破爛」，他表示，最常被詬病的為門口回收站以及圓頂帳篷，即便他們將材料搭建並整理好，仍時常接到投訴舉報。

莊表示活動結束後花了很多時間檢討，會改善及加強環境的管理及控制，同時也藉由這次所發生的事件中，意識到之前辦活動的隨性，缺乏危機意識，體會到自己該承擔的社會責任及風險，這也是後續要認真檢討的。

當記者問到一些近期浮上檯面具爭議性的活動，如軌道派對及人類動物園，莊表示，舉辦這些活動的背後來自於對社會的觀察，並接著澄清，軌道派對與野青眾之間沒有關係，當初因為覺得鐵道很棒，腦海中自動浮出許多有趣跟好玩的畫面，所以與朋友相約辦了這場私人活動。另外，莊解釋，2017年舉辦的人類動物園中，試圖使用牢籠代表社會框架，在籠子裡的人類如同動物，回歸到最原始的狀態，其中雖牽涉裸露，但是沒有雜交，但對於大眾看到裸露後直接與色情產生連接的反應，表示應該要做更多元的聯想與探討，而不是只有色情。