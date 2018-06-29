花蓮賑災　陳時中：大地無常人間有愛

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 「大地無常，人間有愛」是衛福部長陳時中今(29)日在「0206花蓮震災專案捐款頒贈感謝狀儀式」時所道出的心聲。

衛福部今(29)日邀請50家捐款200萬元以上的企業及個人出席本活動，並公布自2018年2月7日到6月15日17時止，自國內外捐給花蓮震災專款專用的善款，共計4億3,252萬5,427元。

衛福部長陳時中表示，與其說大地無情，不如說是大地無常，人間有愛。社會有感恩的心非常重要，我相信所有感恩的心都是來自愛，有感恩才讓社會有正能量，也讓社會的愛心發揮到最大。

衛福部長陳時中(左)、義美食品股份有限公司總經理高志明(右)。

陳時中回憶，花蓮地震當天，他只是感覺到地震搖很久，沒多久就從電視上看到統帥飯店傾斜的消息。他馬上請太太開車載他到災防應變中心，並和同仁們展開分工進行救災指揮，隔天就前往花蓮各地慰問災民。

陳時中進一步表示，親臨現場是為了能和災民們站在一起，還有感受大家當下所經歷的一切，無論是從驚慌到所受到的傷害，同時也要感受大地的無常。這樣的感同身受不只是在個人而已，也代表政府和人民是站在同一陣線，而這樣的「感同身受」，未來在施政方面才能真正達到合作。

衛福部長陳時中(左)、中華電信股份有限公司代表曾志明(右)。

中華電信代表曾志明表示，身為在地企業的中華電信，如今和所有的企業一樣，所面臨的台灣已經不是過去四季如春的寶島，我們現在很難感受到溫暖的春天，春天不僅愈來愈短，秋高氣爽的秋天也少了，還得面對極端氣候，地震、颱風、海嘯，甚至是火山爆發等天災地變。

他說，根據2017年底COP23的國際偵測組織所揭露的國際風險指數，台灣的名次從2016年的第51名躍升到第7名，代表我國已經面臨到重大危機。身為在地企業，在這樣的環境與氣候變遷之下，要做的是事前、事中與事後的準備，而這些準備都是歷經多次的災難所建立的SOP。從莫拉克颱風、高雄氣爆、八仙塵爆、台南大地震，一直到今年的花蓮地震，事前的預防工作比起事後的搶救還來得重要。

衛福部長陳時中(左)、臉書代表(右)。

曾志明舉例，中華電信在莫拉克颱風發生後，工作團隊都一直在修定施工規範，並針對危險的潛在地區設置微波通訊，衛星、發電機等相關備援，並配合中央進行各地的災害應變，進行各地電路搶修。

衛福部為協助0206花蓮震災災區相關重要重建工作，自2018年2月7日起至3月31日止，開放接受民眾愛心捐款，協助受災民眾籌措後續醫療、心理輔導、生活及社會重建所需費用，讓台灣遭逢危難時，仍能感受到大眾的溫情與無私的愛。

衛福部長陳時中(左)、玉山商業銀行總經理特助林俊佑(右)。

衛福部長陳時中(前排左8)、義美食品股份有限公司總經理高志明(前排左5)與各企業代表合影。

來自日本小朋友的信件。

※以上照片由台灣英文新聞拍攝。