〈時評〉吳音寧任重道遠

「始信盤中飱、粒粒皆辛苦」是每個唸完義務教育的國人都能琅琅上口的一句話。道理，大家都懂，問題是，能身體力行的有幾個？

前陣子，北農總經理吳音寧將九千多公斤「殘菜」送社福團體，引起藍營人士的猛烈抨擊與圍剿。

北農前總經理韓國瑜說「沒拍賣完的殘貨是否報廢，每人處理模式不同」，言下之意，將殘貨「廢物利用」或「報廢」只是「模式不同」，沒有誰對誰錯的問題！

是的，北農總經理連縐一下眉頭都不必，就將殘貨報廢丟棄，當然「合法」，可「合法」背後，卻也當然是浪費、是暴殄天物！每天面對滿坑滿谷蔬菜水果的北農總經理，可能很難想像，他眼中「報廢可也」的殘貨，極可能還是許多社會邊緣底層求之不得的佳餚材料！

很高興，吳音寧在送菜風波後，制定了《台北農產運銷股份有限公司批發市場惜食果菜購贈社福單位處理要點》：今後北農賣不完的「殘菜」，可以由北農出資買下，在運輸、時間、費用的考量下，優先送大台北地區社福團體，次及中南部社福團體；北農銷售給大台北地區超市與機關團體的蔬果，因外觀賣相差或品質較差被退貨的，也研擬比照辦理，提供給社福團體。

殘貨能物盡其用，是對生產者汗水的尊重，是對食物應有的感恩，是對社福團體的幫贊。北農總經理能知福惜福，是北農踏出的正確第一步！

另外，當初農委會賦予吳音寧的優先任務是：食安、交易透明、穩定物價，表示作為生產者與消費者交易平台的北農，追求的絕對不是獲利的極大化，而是食安保障、交易過程透明的極大化與蔬果價格變異係數的極小化！

一年來，食安方面，北農採用最新技術，強化食品安全，成立四章一Q專案小組，開辦產銷履歷專區，建立產地與團膳業者預約交易媒合平台；制度方面，不但建立公開透明的理貨、拍賣制度，還建立公開透明的人事進用甄選制度，「肥到出油的三節獎金發放（吳音寧語）」取消了，「齊頭式平等，所有員工都領一樣多的獎金」改為比照「公務人員考績法」，韓國瑜時代的2.3個月年終獎金和2個月的考績獎金，去年吳音寧均自動削減為1.5個月的一半（因去年6月21日才到差），誰在享受制度、誰在建立改革制度昭然若揭！吳音寧任內菜價變異係數是17.8%，還不到韓國瑜任內31.8％的六成，數字告訴我們，吳音寧任內菜價比前任穩定多了！

分析至此，至少這一年來，吳音寧是達成農委會當初交付的任務的！

當然，北農總經理表現再好，都沒有最好、只有更好。眼前就有兩個老掉牙，卻困擾生產者與消費者多年的難題，是吳音寧結合農運經驗與北農總經理資源可以嚐試翻轉的：其一，經驗告訴我們，台灣每年來幾個颱風不是新聞（一個颱風都沒有才是新聞），颱風前後菜價的巨幅變動，吳音寧想到什麼平抑的對策嗎？其二，菜／果賤傷農、菜／果貴傷民，北農只能眼睜睜讓菜土菜金與水果價格暴起暴落的脫序歷史一再反覆重演而束手無策嗎？尤其是，蔬果因為盛產而價格崩跌，農民無奈之下只能選擇放棄採收而血本無歸，雖然貨根本還沒進入北農的營運範疇之內而罪不在北農，但做為全國最大果菜批發市場舵手的吳音寧，實在沒有袖手旁觀、置身事外的道理，最有可能對無助的農民拉一把的，不靠吳音寧，還能靠誰？吳音寧如果勇敢把問題攔過來，並順利找得破解之道，國人想必不會吝惜給她按個讚！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）