防制人口販運全球評比  台灣連續9年蟬聯第一

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）美國國務院在台灣時間6月29日凌晨1點公佈2018年全球防制人口販運評比結果，台灣打敗全球180多國，連續9年在評比中名列第1級國家，顯示政府與民間團隊合作成效。

人口販運嚴重侵犯人權，已被視為當代奴役亂象，我國與世界各國均極為重視，並持續不斷推動相關防制工作，以期徹底杜絕人口販運案件發生。勞動部持續提出強制僱主聘僱移工前的職前前講習及聘僱須知等，提升並保障移工各項工作權利。

根據統計，目前臺灣移工人數突破68萬人，移民署持續向移工宣導「人口販運防治條例」，宣導內容包括移工人權保障及人口販運防制概念為主題，並提醒移工朋友遇到任何問題皆可撥打「1955勞工諮詢專線或是110及(02) 2388-3095(響鈴救我)通報專線等，希望藉此能提升移工對於自身權益的重視。

移工朋友面臨經濟困難時，常因語言不通、環境陌生等，容易成為人口販運的目標。移民署為了避免移工們成為被害者，或因為資訊不足或不諳法律，忽視自身權益及誤觸法網，故而規劃了一系列的宣導主題。

內政部強調，防制人口販運是一個人性尊嚴的議題，對於捍衛基本人權特別重要，尤其需要公私部門協力合作，持續不止，並且絕無終點。

此外，我國重視該國際性報告中所列建議事項，除在協調會報定期列管追蹤辦理進度外，同時亦納入每年辦理「防制人口販運國際工作坊」討論議題，邀請國際組織與學者專家一起研討分享，學習精進作為。