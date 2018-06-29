2018台北電影節開幕片《范保德》亞洲首映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）昨(28)日晚間2018台北電影節正式在中山堂開幕，亞洲首映《范保德》為電影節揭開序幕，首映夜晚現場聚集導演蕭雅全、監製侯孝賢、男主角黃仲崑、女主角王秀峰以及演員們皆全員到齊，現場並備有歡慶台北電影節20歲的生日蛋糕，與全場近千名的觀眾一同迎接2018台北電影節的到來。



台北電影節主席李屏賓（照片來源：台北電影節）

台北電影節主席李屏賓感謝參與開幕片的所有觀眾，讓台北電影節能夠不斷地成長，尤其今年是台北電影節20週年的成年禮，台北電影節不但會全心全意持續為台灣電影服務，更會努力走向國際。

《范保德》導演蕭雅全的首兩部作品《命帶追逐》與《第36個故事》都曾獲得台北電影節及台北電影獎的肯定。相隔八年，《范保德》被選為開幕片，此作品敘述年近60歲的范保德，因病後前往他鄉尋父的故事，並在初期不知情的兒子的陪伴下，度過人生中最重要的時刻。此電影主題曲《深無情》由雷光夏操刀製作並演唱，其中穿插些許電影中的口白，也替電影增添了風味。



《范保德》劇組（照片來源：台北電影節）

這次飾演主角「范保德」的黃仲崑，過去歌手及電視劇演員形象鮮明出現在螢幕上，坦言一隻腳伸入了電影圈，演出如此特別的文藝電影，並跟隨導演前往鹿特丹，感覺很新鮮。另外，片中飾演范保德妻子的王秀峰則息影多年，這次特別由義大利飛回台灣參加首映，她透露是從臉書訊息上接到演出邀約，並透過視訊與導演面試。另外，片中的演員如黃健瑋曾榮獲2001年台北電影獎最佳新演員、呂雪鳳是2015年台北電影獎最佳女配角、莊凱勛曾獲2016年台北電影獎最佳男配角。

2018第20屆台北電影節自6月28日至7月14日，場地為臺北市中山堂、新光影城、光點華山電影館，將播放200多部國內外的影片，今年也特別開創新單元「電影正發生：VR」。7月3日將舉行「國際新導演競賽」頒獎典禮，7月14日則為「台北電影獎」頒獎典禮，台視將全程轉播。

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