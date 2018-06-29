高溫酷暑 解渴飲料你喝對了嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今年的高溫一再衝破歷年紀錄，許多人都想透過清涼的甜飲來消暑，但飲料百百款，當心喝錯不但越喝越渴，還造成肥胖及提高罹患代謝症候群等慢性疾病的風險。

炎炎夏日，喝一杯清涼又甜蜜的含糖飲料，看似消暑又解渴，但含糖飲料不但不能解渴，反而可能越喝越渴，尤其市售含糖飲料所含成分多半為添加糖、含糖發酵乳等，使用的配料（粉圓、芋圓、粉條、布丁等）也多含有糖分，當心喝下一杯就超過每日攝取量上限。

國民健康署推出了減糖生活3技巧：「喝白開水最好」、「飲料聰明選」、「原味乳好健康」，幫助民眾掌握技巧，聰明選擇無負擔的消暑飲品。

技巧1、「喝白開水最好」：

白開水可以協助體內代謝，並補充流失之水分，因此建議成人每日飲用6-8杯水（每杯240毫升），國小學童建議至少飲用1500毫升的水，並且分次喝，飲用時小口慢飲，而在運動時，於運動前、中、後皆補充水分，避免因脫水造成身體的不適，另外也可以嘗試自製無添加糖的風味飲品，如水果茶、花草茶等。

技巧2、「飲料聰明選」：

購買市售包裝飲品時，選擇糖含量標示為0者最健康，或是選擇天然果汁較健康，建議民眾可仔細看營養標示與成分，選擇熱量與糖量較低、較無負擔之包裝飲料；購買手搖飲料時，仔細看店家提供的標示，選擇無糖或微糖，並減少配料的添加。

技巧3、「原味乳好健康」：

原味乳的糖並非額外加入之添加糖，是飲品的好選擇之一。根據國民健康署於107年公布之「國民飲食指南」，建議每日應攝取1.5-2杯（每杯240毫升）原味乳（鮮乳、原味保久乳等）。原味乳中含鈣質、蛋白質與多種維生素，由於國人飲食中鈣質攝取量大多不足，每日攝取1.5-2杯乳品類是最容易滿足鈣質需求的方法，而一般調味乳皆含添加糖，因此建議民眾選擇原味乳。