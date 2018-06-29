駐菲國代表林松煥榮退 任內促成台菲多項協議

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）我國駐菲律賓代表林松煥28日返台榮退，他在駐菲生涯中與菲國簽署了10多項協議及雙邊文件，致力強化雙邊關係。



中央社報導，林松煥派駐菲律賓3年9個月，擔任外交部亞太司司長時，就曾秘密出訪馬尼拉，與南亞某國洽談設館事宜。2014年5月，發生我國「廣大興」漁民遭菲國射殺事件後，台菲關係陷入冰點，9月林松煥臨危受命，從挪威調派至菲律賓。

報導指，林松煥身負恢復雙方互信之重任，透過擴大文化教育交流、簽證便利化措施以及增加航班等作法，積極改善兩國人民對彼此的負面觀感。



2015年11月，台菲簽署「漁業事務執法合作協定」，逐漸恢復互信。林松煥持續推動繼續洽簽10多項雙邊文件，涵蓋經濟、投資、跨域打擊犯罪、交通、勞務、文教等領域。為配合新南向政策，林松煥也加強了台菲科技、教育與農漁業合作，並協助8家台灣的銀行來菲設點。

據報導，2016年1月，林松煥成功邀請宣布競選菲律賓總統的杜特蒂訪台，兩人建立深厚情誼，杜特蒂當選後不久，還特別在納卯市與他會晤。

中央社引述林松煥說法，當年以第一名考進外交部的他，自認不負使命，「我完成了階段性的任務，國內交辦的重要任務，我幾乎都做到了。」