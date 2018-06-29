移民署調查，高達9成4的新住民滿意在台生活

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為了解在台新住民對移民署各部照顧措施滿意度，移民署委外完成1萬246份新住民電話訪查，調查結果顯示，高達93.7%新住民認為生活在台灣很幸福，其中以醫療生育保健、生活適應輔導、保障就業權益3項政府保護措施印象最深刻，有參與照顧服務措施的新住民，對各項服務滿意度也高達9成2，顯示移民署在新住民照顧服務措施的成功。

《新住民全球新聞網》報導，移民署委託典通股份有限公司在2017年至2018年2月間，對全台持有居留證或已歸化的新住民進行滿意度調查，調查結果顯示，新住民對於各地區政府提供的保護措施中，對於醫療生育保健認知度最高，依序為生活適應輔導及人身安全保護服務。

此外，在新住民人口比例上分級調查結果顯示，在8個新住民人口比例高的縣市，包括連江縣、基隆市、桃園市、新北市、苗栗縣、嘉義縣、新竹縣、花蓮縣，新住民期盼政府可加強並落實觀念宣導，協助新住民子女教養並提升教育文化。

而在其他新住民人口比較少的縣市，新住民朋友希望政府著重加強並保障新住民就業權益及協助子女教養，顯示完善的就業保障，維持雇用安定是新住民所期盼的。

移民署表示，在臺新住民已超過53萬人，政府自2003年起推動新住民照顧服務措施，保障新住民在生活適應、醫療、就業、教育、人身安全等各項權益，期望透過整體性的成果公告，幫助住民了解目前政府對新住民友善環境推展狀況的重視並展現服務新住民的決心。