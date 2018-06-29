川普、普丁峰會訂於7/16舉行 美俄破冰？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）白宮與克里姆林宮28日同聲宣布，美俄總統川普與普丁將於7月16日在芬蘭首都赫爾辛基會面。由於多項證據直指俄國干預2016年美國大選，雙方因此交惡，這場會晤會使兩國關係如何開展，引發關注。

美國司法部對俄國染指美國大選事之調查仍在進行中，關於川普競選團隊當時是否與俄國官員有不當往來，亦為調查焦點。然而川普卻一再表示願與普丁維持良好私交，導致國內抨擊不斷。

川普表示，本次會晤預計與普丁談及敘利亞、烏克蘭等多項議題。白宮方面則稱兩人將就美俄關係及國安議題進行討論。

這場峰會顯然無助於緩解美國與歐洲盟國陷入冰點之關係。川普在見普丁之前，將赴歐洲出席北大西洋公約組織（NATO）在比利時召開之會議，而NATO成員對俄國併吞克里米亞等侵略舉措仍無法釋懷。

俄國4年前因侵吞克里米亞以及支持烏克蘭親俄分離份子，被逐出G8工業國。川普本月稍早在G7峰會呼籲應讓俄國重回峰會，遭成員國強烈反對。

川普與普丁曾進行兩次會晤，分別是去年在德國與越南舉行的國際會議上，但美聯社指出，他顯然偏好浮誇、有盛大排場的正式峰會，特別是看到12日新加坡川金會時全球各大媒體全天候報導的盛況後。