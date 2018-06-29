「第27屆台泰經濟合作會議」在台召開   泰投資官員、科技專家來台

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries, FTI）資深副主席Thawee Piyapatana本周率領泰國27位團員來台，出席「第27屆台泰經濟合作會議」，此回來台代表團陣容龐大，包括泰國投資促進委員會代理資深行政投資顧問Seksan Ruangwohan、泰國工業聯合會泰台經濟合作委員會張學善主席、泰國國家科學與科技發展委員會Aim-orn Imcharoen、曼谷都會汽車股份有限公司Chayo Trangadisaikul執行董事等人士。

本屆台泰經濟合作會議針對「智慧城市」、「智慧製造」、「物聯網」等議題展開討論，台方講者皆已在泰國設立分公司或長年進行合作關係之各公司高層代表，於會中分享合作經驗及商機。會議將由實際投資泰國設廠之昱晶能源科技股份有限公司潘文輝總經理，與張學善主席共同主持，冀強化台泰兩國實質合作關係，台泰雙方共逾140位出席會議，包括台灣經濟部國際貿易局局長楊珍妮。

會中邀請神通資訊科技、上銀科技、凌群電腦、東元電機高階主管，分別針對「智慧城市」、「智慧製造」、「物聯網」進行報告及探討。

國經協會與泰國工業聯合會自1989年建立的「台泰經濟合作會議」，係促進兩國企業界溝通、交流之重要平台。今年會議特別配合新政府推動之五大創新產業之「亞洲．矽谷」計畫及新南向政策，泰方代表團此行訪台期間，除參加本屆會議外，將出席台灣泰國產業鏈結高峰論壇，並將拜會技嘉科技股份有限公司、華德動能科技股份有限公司與關貿網路股份有限公司，並將參觀2018年台北國際食品展覽會。

國經協會表示，泰國之公司企業稅已降至20%，為東協第二低。泰國政府為鼓勵發展高科技產業例如軟體、雲端服務、自動化機械、機器人組合等，特別提供國外廠商投資優惠方案，高科技產業投資泰國可享5-8年之免企業稅及進口關稅優惠，泰國五成之製造業者對企業轉型、引進機器人與自動化製程抱有開放的態度。在車輛產量方面，泰國排名全世界第12，硬碟產量則高居全球第二。

泰國為我國政府新南向政策目標國之一，我國政府大力鼓勵我國企業與該國建立密切的經貿關係，去年我國企業投資泰國總額激增920%，漲幅為近十年新高，該國之經濟潛力無窮。